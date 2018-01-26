Günlük araç kiralama firmaları en doğru kanaldan tüketicilerine ulaşma hedeflerini, tüketiciler ise en doğru fiyattan ve en pratik şekilde günlük kiralık araç ihtiyaçlarını yolcu360.com sayesinde karşılayabiliyorlar.

Onlarca araç kiralama firmasını milyonlarca tüketiciyle buluşturan yolcu360.com, misafirlerinin güvenle araç kiralayıp 9 taksitle ödeme yapabilmelerini sağlayan bir internet sitesi. Misafirlerinin dilediği aracı, onlarca araç kiralama firması arasından fiyat, marka, model ve araç özelliklerini kıyaslayarak güvenle kiralayabilmesini sağlayan yolcu360.com, seyahat planının değişmesi halinde yüzde 100 para iade garantisi sunuyor. Yolcu360.com internet sitesinden veya iOS ve Android mağazalarından indirebilen mobil uygulama ile üye olan kullanıcılara ‘Araç kiralamak ne kolaymış' dedirtecek.