Türkiye hem ortağımız hem yerli üretim üssümüz

Türkiye’de 50. yılını 2017’de kutlayan Mercedes-Benz, geçen yılı büyük başarılar ve tarihi rekorlarla kapattı. Mercedes Dünya Başkanı Dieter Zetsche, “Türkiye’yi otomobil sattığımız bir pazardan çok, 50 yıldır iş ortaklığı yaptığımız yerli üretici ve üretim üssü olarak görüyoruz” dedi

Bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Detroit Otomobil Fuar'ında Mercedes Dünya Başkanı Dieter Zetsche gazeteciler ile özel bir toplantıda buluştu. Sorularımızı da cevaplayan Dieter Zetsche Türkiye'de özellikle geçen yıl elde ettikleri başarıdan memnuniyeti dile getirirken, Mercedes olarak büyüdükleri buna paralel olarak Türkiye'de de büyüyeceklerini belirtti. Türkiye'yi binek otomobil sattıkları gelişmekte olan bir pazardan çok, 50 yıldır iş ortaklığı yaptıkları ve yerli üretici oldukları bir üretim üssü olarak gördüklerini söyleyen Zetsche, “Geçen yıl Türkiye pazarındaki zorlu şartlara rağmen şehirlerarası otobüs ve kamyon pazarında geleneksel hale gelen liderliği sürdürmeyi başardık. Kamyon ihracatını geçen yıla oranla yüzde 38 oranında artırarak 2017 yılında tarihinin en yüksek kamyon ihracat rakamına ulaştı” dedi.

PREMIUM SEGMENT BİRİNCİSİ

Hafif Ticari Araç Grubu, gerçekleştirdiği X-Class satışları ile Türkiye'yi, Mercedes-Benz global satışları içinde en yüksek satış adedine ulaşan ülke konumuna getirdi. Farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile Vito, 2017 yılında tarihinin en yüksek satış adedine ulaştı. Binek otomobil satışlarında ise dünyada olduğu gibi Türkiye'de de premium segmentin birincisi oldu. 2017'de şirketin başında ilk kez bir Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün vardı. Otomobil Grubu'nu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan ve Hafif Ticari Araçları ise İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz yönetti. Bu durumdan fazlasıyla memnun olduklarını dile getiren Dieter Zetsche “ Hiçbir zaman buna karşı bir kuralımız olmadı. Ülkeleri Alman yöneticilere vereceğimize dair bir şart ya da bir dogmamız hiç olmadı. Ama tüm marklarımızda yönetimde en üste kadar çıkabilecek yetenekli yerel personeli yönetime almaktan mutluyuz. Bunun artık Türkiye'de de olması bizi sevindiriyor. Performans konuşmak için henüz çok erken ama ben Türkiye'de iyi bir iş çıkartılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

‘A SINIFI BÜYÜK İLGİ GÖRECEK”

Türkiye'de 1 yıl kalarak Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Almanya'ya Otomobil Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı olarak dönen Britta Seeger, Detroit Fuarı'nda sadece Türk gazetecilerle buluştu. Britta Seeger de Türkiye'de Premium segment liderliğini çok önemsediklerini ve bir süre sonra piyasaya çıkacak olan yeni A Sınıfı'nın tüm versiyonlarıyla Türkiye'de de büyük ilgi göreceğini söyledi.