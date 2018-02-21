Anketler konuşuyor!

Sevgili okurlarım, şu anda elimde çok ilginç bazı anketler var. Bu anketler başkalarının eline geçmeden önce sizlerle paylaşmak istedim!

Bizim meslekte ön almak çok önemlidir.

Siz yazmazsanız başkalarının eline geçer ve yine bizim meslek deyimiyle elinizde patlar!

Bir ankette ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

– Türk Milleti'nin yüzde 87'si mutlu. İnsanlar geleceğe umutla bakıyor.

– Yargıya güvenenlerin oranı yüzde 92. Bu yüzde 92 “Türkiye'de yargı tam bağımsızdır. Hiçbir makam ve kişiden talimat almaz, kararlarını hukuka ve vicdanlarına göre verir. Hele yurt dışından, Merkel gibilerden asla talimat alması mümkün değildir” diyor.

– Gelecekten umutsuz olduğunu bildirenler sadece yüzde 9. Bunların iktidar karşıtı olduğu tahmin ediliyor. Küçük bir kesim ise “Bu konuda fikrim yok” diyor.

– Toplumun yüzde 65'i maaşlardan ve hayat pahalılığından yakınmıyor. Bu kesim şunu savunuyor: “Günün birinde maaşlarımız ve refah düzeyimiz elbette daha çok artacaktır. Yeter ki biz çalışalım. Şu anda çektiğimiz sıkıntılar geçicidir.”

– Sayıları birkaç milyonu bulan işsizlerin yüzde 71'i de gelecekten umutlu. “2019 seçimleri sonrasında dünya liderimiz bizim bu sorunumuza mutlaka çözüm bulacaktır” diyor.

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Elimdeki anketlerde 2019 seçimlerine ilişkin tahminler de yer alıyor. Elde edilen sonuçlar özetle şöyle:

– CHP oyları yüzde 18'e düşüyor.

– İYİ Parti barajı aşamıyor.

– MHP çok iyi. Devlet Bey'in güvenilir liderliği altında MHP'nin oy oranı yüzde 25 dolaylarında.

– AKP, 2019 seçimlerine iddialı hazırlanıyor. Bilimsel verilere göre AKP ve onun bastonu olan MHP'nin birlikte oy oranları yüzde 50'yi çok rahat geçiyor. Bu durumda Tayyip Bey'in Başkan seçilmesi, Devlet Bey'in Başkan Yardımcısı olması kesin.

– AKP yerel seçimlerde Ankara, İstanbul ve İzmir dahil bütün Büyükşehir belediyelerini açık ara kazanıyor.

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Sevgili okurlarım, yukarıda size sunmuş olduğum anket sonuçlarının tümüyle palavra olduğunu herhalde anlamışsınızdır.

Otur masa başında, istediğin gibi sonuçlar düzenle, yanlarına rakamları yaz!

Sonra bunları yandaş medya kuruluşlarına verip yayınlanmasını sağla!

Şu konuşmalar kulağıma gelir gibi oluyor:

– “Sayın bakanım elinizde anket varsa bize versenize!..”

– “Yok ama biz bir şeyler hazırlayıp size verelim.”

– “Abi rakamlar iyi olsun ama, köşemde yazacağım. Sonra da televizyonda açıklanmasını sağlarız. Yardımınız bizim için çok önemli.”

– “Sen merak etme koçum, en iyilerini hazırlayıp veririz!..”

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Anket yapmak ciddi iştir.

Bu gibi kamuoyu yoklamalarında anketi hangi şirketin yaptığı, hangi kurum tarafından sipariş edildiği, ne zaman yapıldığı, nerelerde kaç denekle konuşulduğu bildirilir.

Batı dünyasında düzenlenen anketler işte böyledir ve ciddidir.

Tahminleri tutmayan kuruluşlar daha sonra kamuoyundan özür dilemeyi bir görev bilir.

Bizimkiler ise hepsi olmasa bile çoğu fasa fisodur.

Seçime birkaç gün kala yapıp piyasaya sürdükleri anketler bile çoğu zaman fos çıkar.

Özür dileyeni bugüne kadar hiç görmedik, duymadık!

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Evet!.. Anket yapar veya yaptırırlar, bunları köşe yazılarında veya başka yerlerde yayınlatırlar, bu düzmece anketlerin ve açıklanan palavra rakamların hesabını hiç kimse sormaz.

Amaç toplum üzerinde psikolojik baskı kurmaktır.

Onların kullandığı anket sonuçları (!) ne kadar ciddi ise benim az önce yukarıda açıkladığım sonuçlar da o kadar ciddi ve güvenilirdir!

Türkiye'de ne yazık ki her iş gibi, bu kamuoyu yoklamalarının da cılkı çıkmış durumda.

Otur masa başında, yandaş kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından eline tutuşturulan ve bilimsel hiçbir veriye dayanmayan sonuçları kamuoyuna yutturmaya kalkış!

Ahali desin ki “Bunlar yine iktidar oluyor, oylarımızı onlara verelim!”

Ayıptır be, vallahi ayıptır.

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Emin Çölaşan'ın notu: Dün bir haber araştırması yaparken (saat 15'te) TRT'nin internet sitesine girdim. Partilerinin grup toplantılarında konuşan Erdoğan vardı, Bahçeli vardı.

Başbakan, Adalet Bakanı, Hükümet Sözcüsü, aklınıza kim geliyorsa sitede haberleri görüntülü olarak yer almıştı.

Bir kişinin ise adı bile geçmiyordu:

Partisinin grup toplantısında konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun haberi, devlet kurumunun haber sitesinde yer bulmamıştı.

TRT onu yok saymıştı.

Taraftarlığın bu kadarına pes.