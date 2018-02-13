Gitti 285 milyon Euro daha!

Ziraat, senin, benim, devletin bankası… Belli ki mülkiyeti bizden çıkalı çok olmuş. Ahbap-çavuş ilişkilerine kaynak oluşturmuş.

Resmi olarak 2013 yılında Ora AVM için verilen iflas kararı ile Ziraat Bankası 285 milyon Euro kredi batırmıştı. İtirazlar, mahkemeler derken dün itibarıyla kesinleşti. Dava bitti, üstüne soğuk su içme zamanı geldi.

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Kamunun zararı yaklaşık 1 milyar 330 milyon lira… Cevaplandırılması gereken o kadar çok soru var ki ortada… İşin ilginç tarafı, kredi battı mı, batırıldı mı? İddialar ne araştırıldı ne incelendi… Olay bu noktada kapandı! Sorular havada kaldı…

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Çok enteresan… Projeye ilk olarak Garanti Bankası finansman sağlıyor. İlk 2 yılı geri ödemesiz projeye 118 milyon Euro kredi vermeyi kabul eden Garanti, Ora Gayrimenkul'ün mali yapısının yeterince güçlü olmadığına kanaat getirerek projeden çekilme kararı alıyor.

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Devam eden projeyi tamamlamak için birçok bankanın kapısını çalan şirket sonunda bilin bakalım kimi kafalıyor? Tabii ki Ziraat! İlk raporda “kredi verilemez” çıkıyor. Dört ay sonra rapor değişiyor ve kredi çıkıyor!

Nasıl oluyorsa artık! Ziraat Bankası kredi vermekle yetinmiyor, bir de Ora Grubu'nun Garanti Bankası'na olan borçlarını da üstleniyor. Haliyle insanın aklında bir sürü soru kalıyor!

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Kredi için ön koşul olan fizibilite raporu “sahte” olabilir mi? Yani örneğin raporu hazırlayan yabancı kurum, müşterinin ihtiyacına uygun bir fizibilite raporu düzenlemiş olabilir mi?

Türkiye'de olur mu hiç öyle bir şey? İstediği rapor çıksın diye rüşvet mi vermişler? Yok artık daha neler!

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Bu durumu kontrol etmek için projedeki mülklerin işletmecileri olan IHG (Crowne Plaza ve Express by Holiday Inn), SMG(arena), ITPS (temalı park), JLL-Avi Alkaş (Outlet ve genel yönetim) firmalarından görüş alınmıştır mutlaka... Herhalde 285 milyon Euro hatırına üç-beş müfettiş görevlendirilmiştir. Gerek mi görmemişler? Hadi canım sende!

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Şirket sahipleri Ora'nın kredi kaynaklarından zarar etmekte olan diğer projelerine sistematik olarak örtülü sermaye transferi yapmış olabilirler mi?

Nasıl yapacaklar ki? Gidip de örtülü sermaye transferi için Ora'da olmayan ve yapılmamış işler için hak edişler düzenleyip daha sonra taşeronlara yaptıkları ödemeleri el altından geri mi alacaklar? Saçmalamayın! Ortalığı bulandırmayın!

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Yok efendim Ziraat Bankası'nın Ora'ya 285 milyon Euro kredi vermesine eski bir bakan aracılık etmiş olabilir miymiş? Vay efendim kızı projenin alt yüklenicilerinden birisi miymiş?

Kuzum siz nasıl bir ülkede yaşadığınızı sanıyorsunuz? Bunların Türkiye'de olabileceğine aklınız yatıyor mu sahiden?

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Hani bir gecede çıkarılan KHK ile halkın elinden alınıp Varlık Fonu'na devredilmiş, başındaki T.C. logosundan vazgeçmiş bankanın reklamında ne diyordu? “Vazgeçemezsin!” Nitekim 285 milyon Euro'dan daha vazgeçtik!