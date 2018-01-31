Torpilin yoksa boşuna uğraşma!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, iki arkadaşını Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de ortak olduğu şirkete yönetim kurulu üyesi yaptı. Belli ki kendilerinin büyük hizmetler yapacağına inandı.

Oysa kendisi göreve geldiğinde; “Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım” diye büyük konuşmuştu. Yolsuz bir iş lakin yolsuzluk değildi bakanın bakış açısı…

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Bakın; hikaye eş, dost, arkadaş atamasıyla bitmiyor. Sahi atamalar neden yapılıyor? Yönetim kurulunda oy hakkı neden tanınıyor? Kim bilir ne dümenler dönecek bu atanan arkadaşlar neye oy verecek? Aksini düşünmem için bana tek bir neden gösterin.

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Lakin adamlar inkâr etmiyor ki! AKP'li bakan ve vekil yakınlarının torpille devlet kadrolarına atanmasına karşın AKP Milletvekili Mehmet Metiner'in savunması “Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ‘akrabalarını koru kolla' ayeti okunur” sözleri işin aynası… Budur Müslümanlık anlayışı…

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Enerji Bakanı kimin damadı? Zira Türkiye dünyanın en pahalı benzin kullananı… Aile Bakanı kimin aile dostunun kızı? TRT Başkanı kimin arkadaşı?

Sınıf arkadaşları içişleri bakanı, çalışma bakanı, sağlık bakanı oldu. Danışmanları diğer bakanlıkları doldurdu. Muhasebecisi, doktoru, askerlik arkadaşı, mahalle arkadaşı, komşusu hatta şoförü külliyen milletvekili… Çok mu iyi çalışıyor kendileri?

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Torpilin yoksa hiç uğraşmayacaksın. İmtihana girdin, puanın da yetti… Bitti mi? Bitmedi… Hemen hemen tüm kadrolar mülakatlı… İşte son durak orası…

Mülakat ve yazılı sınavın yüzde 50, yüzde 50 uygulandıktan sonra istersen sabaha kadar mürekkep yala… İnşallah başka bahara… Senden önce eş-dost var sırada…

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Rize'de, müdürlük mülakatına 49 kişi katıldı. Bunlardan 26'sına 90 ve üstünde puan verildi. Onların 25'i Eğitim-Bir Sen, birisinin de Türk Eğitim-Sen üyesi olduğu anlaşıldı. Tamamen şanstı!

TRT 380 kişilik kadro açtı. Sekiz ayrı branşta yazılı sınavda birinci olanların hiçbiri atanmadı. Mülakat engelini hiçbiri aşamadı!

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Valiler, rektörler, belediye başkanları… Siz sanıyor musunuz ciddiye alıyorlar imtihanları? Karısı, halası, yeğeni, teyzesi, eltisi, teyzesinin eltisi, gelini… Türkiye'nin yeni başarı kriteri…

Normalde kapıya koyacağınız insanlara vermişler yetkiyi, dibe çekiyorlar ülkeyi… Ey üniversite mezunları, genç arkadaşlar, iş arayıp bulamayanlar… Hevesinizi şimdiden kırmak istemem ama KPSS yerine AKP'nin kollarına girseniz, iş bulma şansınız daha çok artar.