Dudak uçuklatan uçurum!

Vazgeçtim haramdan.

Vazgeçtim sevaptan.

Vazgeçtim paradan, puldan.

Fakat yazık çocuklara!

Çocukların geleceği din odaklı eğitim sisteminde israf malzemesi oldu. Dudak uçuklatıyor. Paranın çoğu imana yatırı­lıyor. Yatırımın büyüğü imana gidiyor. Vergilerin fazlası imana harcanıyor. Fakat yine de fen, imanı geçiyor. Milli Eği­tim Bakanlığı'nın 2017 -2019 Yatırım Planı'nda “Fen liseleri ile imam hatip liseleri arasındaki uçurum” dudak uçuklatacak kadar açıktı.

Fen liselerine:

109 milyon TL.

İmam hatip liselerine:

1 milyar 700 milyar TL.

Ayrılmıştı.

Halen inşaatı devam eden liselerde de uçurum yine dudak uçuklatacak kadar büyüktü.

Fen liselerine:

207 milyon TL.

İmam hatip liselerine:

2 milyar 770 milyon TL.

Yapım parası aktarılmıştı.

* * *

Geldik şimdi sonucu görmeye: Hazi­ne'den verilen parayla, iktidardan sunulan inançla, teşvikle, destekle, vakıflardan ve tarikatlardan telkin edilen algıyla çocuk­ların ve onların anneleri ile babalarının seçsinler diye yönlendirildiği imam hatip liseleri, fen liseleri karşısında başarısız kal­dı. Milli Eğitim Strateji Geliştirme Başkan­lığı, “2018 bütçesinin nasıl harcana­cağını” saptamak için sonuçlara baktı.

Yılsonu başarı ortalaması:

Genel liseler: 76 puan.

Meslek liseleri: 67 puan.

İmam hatipler: 64 puan.

Aldılar.

Öğrenci başına kitap okuma:

Genel liseler: 7 kitap.

Meslek liseleri: 5 kitap.

İmam hatipler: 4.2 kitap.

Okudular.

Sanat-bilime katılım oranı:

Genel liseler: Yüzde 90.

Meslek liseleri: Yüzde 80.

İmam hatipler: Yüzde 60.

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Milli Eğitim Bakanlığı, genel bütçeden aldığı çok yüksek payla en çok imam hatip liselerini gözetiyor, koruyor, destekli­yor. Ayrıca yine paralar ayırıp; çocukların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişmeleri­ne destek olsun diye çoğunlukla imam hatip liselerinde “Kur'an-ı Kerim okuma, hafızlık, ezan yarışması, 40 hadis etkinli­ği düzenleme, dini kavramlar kitaplarını özendirme, binlerce çocuğu kapsayan yaz eğitim etkinlikleri” de yapıyor. Fakat “yılsonu alınan puan, yılda okunan kitap sayısı, öğrencinin sanat-bilim-spora katı­lım oranı” açısından elde edilen sonuç:

Dudak uçuklatıcı!

İmam hatip başarısız.

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Dün sadece SÖZCÜ Gazetesi'nde yayınlanmış bir fotoğraflı haber vardı: Bir kentimizin bir ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hanım öğretmeni, sınıf­taki kız çocuklarının ellerine kalp şeklinde “Hamdolsun Kapandım” yazılı pan­kartlar vermiş, tesettüre girmiş çocuklarla fotoğraf çektirip poz vermişti.

Yazık değil mi?

Günah değil mi?

Çocuklara.

Niçin başarısız imam hatipler?