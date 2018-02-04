Dudak uçuklatan uçurum!

Vazgeçtim haramdan.
Vazgeçtim sevaptan.
Vazgeçtim paradan, puldan.
Fakat yazık çocuklara!
Çocukların geleceği din odaklı eğitim sisteminde israf malzemesi oldu. Dudak uçuklatıyor. Paranın çoğu imana yatırılıyor. Yatırımın büyüğü imana gidiyor. Vergilerin fazlası imana harcanıyor. Fakat yine de fen, imanı geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 -2019 Yatırım Planı'nda “Fen liseleri ile imam hatip liseleri arasındaki uçurum” dudak uçuklatacak kadar açıktı.
Fen liselerine:
109 milyon TL.
İmam hatip liselerine:
1 milyar 700 milyar TL.
Ayrılmıştı.
Halen inşaatı devam eden liselerde de uçurum yine dudak uçuklatacak kadar büyüktü.
Fen liselerine:
207 milyon TL.
İmam hatip liselerine:
2 milyar 770 milyon TL.
Yapım parası aktarılmıştı.
* * *
Geldik şimdi sonucu görmeye: Hazine'den verilen parayla, iktidardan sunulan inançla, teşvikle, destekle, vakıflardan ve tarikatlardan telkin edilen algıyla çocukların ve onların anneleri ile babalarının seçsinler diye yönlendirildiği imam hatip liseleri, fen liseleri karşısında başarısız kaldı. Milli Eğitim Strateji Geliştirme Başkanlığı, “2018 bütçesinin nasıl harcanacağını” saptamak için sonuçlara baktı.
Yılsonu başarı ortalaması:
Genel liseler: 76 puan.
Meslek liseleri: 67 puan.
İmam hatipler: 64 puan.
Aldılar.
Öğrenci başına kitap okuma:
Genel liseler: 7 kitap.
Meslek liseleri: 5 kitap.
İmam hatipler: 4.2 kitap.
Okudular.
Sanat-bilime katılım oranı:
Genel liseler: Yüzde 90.
Meslek liseleri: Yüzde 80.
İmam hatipler: Yüzde 60.
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Milli Eğitim Bakanlığı, genel bütçeden aldığı çok yüksek payla en çok imam hatip liselerini gözetiyor, koruyor, destekliyor. Ayrıca yine paralar ayırıp; çocukların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişmelerine destek olsun diye çoğunlukla imam hatip liselerinde “Kur'an-ı Kerim okuma, hafızlık, ezan yarışması, 40 hadis etkinliği düzenleme, dini kavramlar kitaplarını özendirme, binlerce çocuğu kapsayan yaz eğitim etkinlikleri” de yapıyor. Fakat “yılsonu alınan puan, yılda okunan kitap sayısı, öğrencinin sanat-bilim-spora katılım oranı” açısından elde edilen sonuç:
Dudak uçuklatıcı!
İmam hatip başarısız.
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Dün sadece SÖZCÜ Gazetesi'nde yayınlanmış bir fotoğraflı haber vardı: Bir kentimizin bir ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hanım öğretmeni, sınıftaki kız çocuklarının ellerine kalp şeklinde “Hamdolsun Kapandım” yazılı pankartlar vermiş, tesettüre girmiş çocuklarla fotoğraf çektirip poz vermişti.
Yazık değil mi?
Günah değil mi?
Çocuklara.
Niçin başarısız imam hatipler?