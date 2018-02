Havaya atılan tokat!

Hititler, Anadolu'nun hakimiydiler. Yapılacak her türlü saldırıyı püskürtecek güçteydiler. Sonunda bugünkü Çanakkale şehrimizin olduğu bölgedeki kent, “tahtadan yapılan bir at hilesiyle” Akha'lar tarafından zapt edildi.

Yakıldı.

Yıkıldı.

Kaç bin yıl sonra Anadolu'da tahta at hilesinin dün yeniden sahnelendiğini gördük. Bütün Türkiye tek vücut, tek yürek olmuş, “Osmanlı tokadının havada kalmayacağı” beklentisine götürülmüşken ABD'den Dışişleri Bakanı, “tahta atın içine gizlenmiş Akha askeri gibi” Ankara'ya geldi.

3 saat görüşme.

Sonuç aynı laf:

Birlikte çalışıyoruz.

Birlikte komisyonlar kurduk.

Mekanizmalar üreteceğiz.

Birlikte çözeceğiz.

* * *

Bu mu olacaktı Osmanlı tokadının meyvesi? Dikkatli vatandaşlar; “birlikte çalışıyoruz-birlikte çözeceğiz. birlikte komisyonlar kurduk…” laflarını Obama döneminden beri söylenegeldiğini hatırladılar. Osmanlı tokadı atarım dediyseniz; sonucunu görmeliydik.

PYD eğitilmeyecek.

Donatılmayacak.

Silahlandırılmayacak.

Verilmiş ağır silahlar geri toplanacak. Irak ve Suriye sınırımız boyunca, İsrail benzeri, ABD kuklası bir yeni devlet oluşturma (BOP planı ve haritaları) yırtılıp atılacak. Menbiç tamamen temizlenecek. Türk Ordusu'nun uzattığı “Zeytin Dalı”na Pentegon da Beyaz Saray da, Kongre de, Turmp da saygı gösterip, Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırı boyunca güvenli bölge oluşturmasına NATO ve NATO'nun ağabeyi stratejik ortağımız ABD omuz, katkı verecek. Kan gölü haline gelmiş, viraneye dönmüş Suriye'ye huzur ve tam barış gelinceye kadar sınır boyunun Türk Ordusu tarafından kontrol altında tutulmasına ABD olumlu yaklaşacak ve AB ülkelerini Türkiye'nin endişelerini anlamaya çağıracak.

* * *

Böyle bir tablo bekliyorduk.

Çıka çıka!

Birlikte komisyon kuracağız.

Birlikte çalışma yapacağız.

Birlikte mekanizma bulacağız.

Amerika'dan kalkıp gelmiş Ankara'da 3 saatlik görüşmenin içinden Osmanlı tokadı kozumuzun “mekanizmaya” havale edildiği sonucu çıktı. Darbeci FETÖ lideri Fetullah'ı teslim etmeleri de yine rica düzeyinde kaldı. Kritik aşamaya gelmiş ilişkiler Ankara'da mekanizmaya havale ediliyor. Bütün yük yine Afrin'de şehitler veren Mehmetçik'in üzerinde kalıyor.

* * *

Bu durumda benim kalemim şu şüpheyi dile getirip şu soruyu sormaya mecbur: Mehmetçik'in Suriye'ye sokulması; “ABD'nin Büyük Ortadoğu Planı'nda Türkiye'ye biçtiği rollü” kabullenmek midir? Yoksa Türk askerinin Suriye'ye girişi ABD'nin Ortadoğu için yaptığı yeni haritayı yırtıp atmak için midir?

Tahta attan hile çıktı.

İnandırıcılık hiç yok.

Çünkü Türkiye'de iktidar daha iki yıl önce “Ortadoğu'ya bataklık demek ırkçılıktır” diye muhalefete akıl veriyordu. Bugün “oturup beklemeyeceğiz, bataklığı kurutacağız” diye Suriye'ye asker gönderdi.

* * *

ABD ile birlikte komisyonlar kuracağız, birlikte mekanizma üreteceğiz diyorsanız yazık oldu Osmanlı tokadına!