Ömrünü Türk sinemasına adayan Türker İnanoğlu, hazırlanması çok zor, çok meşakkatli bir esere imzasını attı:

“Afişlerle Türk Sineması”

İki cilt halinde 2384 sayfalık, lüks kâğıda basılı bu devasa kitap 1914 yılından, yani Türkiye'de sinemanın başlangıcı olan günden bu yana çevrilmiş bütün Türk filmlerinin afişlerini içeriyor.

Nasıl bir uğraştır, nasıl bir emektir bu, takdir etmemek mümkün değil.

Böyle zor ve maliyeti yüksek bir çalışmayı Türker İnanoğlu'ndan başka hiç kimse yapamazdı.

İnanoğlu, 6 yardımcısıyla hazırladığı bu büyük kitaba “Türk sinemasının nüfus kâğıdı” diyor ve ekliyor:

“TÜRK SİNEMASINA BORCUM VAR BENİM”

“Gücüm yettiğince, yapabildiğimce, elimden ne gelirse yapacağım. Türk sinemasına borcum var benim. Bana hem maddi, hem manevi çok şey kattı.”

İnanoğlu'nun hazırladığı kitap gerçekten Türk sinemasının nüfus kâğıdı gibi… Çünkü basılan afişlerin künyelerinde filmin yapımcısı, yönetmeni, oyuncuları, teknik ekibi ve afişi basan matbaa tek tek sıralanıyor.

İnanoğlu'nun kitap ekibi: Erol Şenel, Vadullah Taş, Aslı Canan Yılmazsoy, İlke Yılmaz, Nurcan Kıran ve Zeynep Kabakçı.

Film eleştirmenleri 82 yaşındaki Türker İnanoğlu için “Sinemayla yaşadığı aşktan hiç vazgeçmedi. Onun adı Bay Sinema'dır” diyorlar.

FATİH'İN FEDAİSİ KARA MURAT, BEYAZ PERDEDE

Sevgili okurlar… Benim Türker İnanoğlu ile dostluğum uzun yıllar öncesine dayanır.

Türk sinemasının unutulmaz aktörü Necdet Tosun, eşim Emel'in aile yakınlarındandı. Türker İnanoğlu'nun da en sevdiği, en güvendiği ve hiçbir zaman yanından ayırmadığı aktör Necdet Tosun'du. Mekânı cennet olsun.

1970 yılında Necdet Tosun vasıtasıyla Türker İnanoğlu ile tanışmış ve dost olmuştuk. Türker Bey'in, erken yaşta kaybettiğimiz kardeşi Film Yapımcısı Berker İnanoğlu da arkadaşım ve dostumdu. Nur içinde yatsın.

O tarihlerde ben hem yüksek tirajlı Günaydın Gazetesi'ni yönetiyor, hem de tarihi Kara Murat romanlarını yazıyordum.

Türker İnanoğlu'nun, hangi romanın, hangi öykünün film olarak büyük ilgi göreceğini sezmek konusunda büyük yeteneği vardır. Yayınlanır yayınlanmaz Kara Murat romanlarının film hakkını satın aldı ve 8 romanı sinemaya aktardı.

SİNEMA TARİHİNE GEÇEN KARA MURAT FİLMLERİ

Ülke çapında geniş ilgi gören, çok iyi gişe hasılatı sağlayan 8 Kara Murat filminde de yönetmenliği rahmetli Natuk Baytan yaptı. Işıklar içinde yatsın.

Peki, halkın sevgilisi olan Fatih'in Fedaisi Kara Murat'ı kim canlandırdı?

Türk sinemasının en büyük aktörlerinden Cüneyt Arkın, Kara Murat rolünde üstün başarı sağladı.

Sinema tarihine geçen ve afişleri kitapta yer alan filmler şunlar:

1) Kara Murat – Fatih'in Fedaisi.

2) Kara Murat – Ölüm Emri.

3) Kara Murat – Fatih'in Fermanı.

4) Kara Murat, Kara Şövalye'ye Karşı.

5) Kara Murat Denizler Hâkimi.

6) Kara Murat Geliyor.

7) Kara Murat – Devler Savaşıyor.

8) Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı.

Bu 8 filmin görkemli afişleri kitabın birinci cildinde yer alıyor.

Türk sinemasından, kimler geldi, kimler geçti? Sinema tarihi canlı bir sergi gibi önünüze geliyor.

(TÜRVAK Kitapları)

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Kur'an “Oku” diye başlar Hiçbir millet okumadan kesinlikle adam olamaz!