Vah zavallı küçük tetikçi!

Sevgili okurlar… Bugün sizleri kendi meselelerimizle meşgul edeceğiz. Sütunlarımı küçük bir herifin adıyla kirlettiğim için sizlerden özür diliyorum.

Birinci sayfadaki TOKMAK-1 sütunumda da yazdım. Cem Küçük adındaki dengesiz biri, nereden ve kimlerden talimat aldıysa SÖZCÜ'nin sahibi Burak Akbay'a, SÖZCÜ yazarları Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Saygı Öztürk, Ümit Zileli, avukatımız İsmail Yılmaz ve bana, kendi küçüklüğüne yakışan iftiralar atıyor. Bazı yandaş televizyonlardaki programlarda da “Biz iktidarız. Adamı yamulturuz” diye sallıyor!

Bu gariban kendisini devlet zannediyor. İyi ki Napolyon zannetmiyor!

Fazla söze ne gerek var! Onun, böyle atıp tutmalarından ne olduğu anlaşılıyor. Vah zavallı!

“SÜMÜKLÜ VAİZİN KIÇINI YALAMAK”

Saldırıya uğrayan yazar arkadaşlarımızdan Ümit Zileli dün Korkusuz Gazetesi'ndeki sütununda “Zavallı Küçük Tetikçi yine şaşırtmadı beni” dedi ve şöyle devam etti:

“Önceki gün yazdığım ‘Amerikan vatandaşı patronun (Mücahit Ören'in) küçük tetikçisi' başlıklı yazıma yanıt niteliğinde çiziktirdiği yazısında, her seferinde olduğu gibi ‘devlet güçlerine' dozu epey yüksek yağcılık, yalakalık yaptıktan sonra yine SÖZCÜ Gazetesi ve yazarlarına ipe sapa gelmez iftiralarla saldırmış…

Sonra da lâfı iyice dolaştırdıktan sonra bana getirmiş. Adımı vermemiş; halbuki ben onun adını açıkça yazmış ‘Cem Küçük' diyerek saptamalarımı ve sorularımı tek tek yöneltmiş ‘Hodri meydan' çağrısında bulunmuştum.

Sorularımın bir tanesine dahi yanıt verme yürekliliğini, gösteremediği gibi, kargaların bile güleceği en bayağısından hakaretlere, iftiralara sarılmış. Hem de son derece kolaylıkla yüzüne çarpılacak yalanlarla… Köşesini FETÖ tarzı kara propagandalarda doldurmuş.

Halbuki ben o yazımda da belirtmiştim; ‘Bu tür kara propaganda yapmak, zavallı insanların paralarını cebe atmak, bir sümüklü vaizin kıçını yalamak, ancak size ait özel bir yetenek' demiştim.”

KORKAK İNSANLARIN TARZI

Evet, bütün korkak insanların olduğu gibi, Cem Küçük tipi saldırganların tarzı da budur.

FETÖ'cülükle suçlanacağını düşünüyor, içinde böyle bir korku var. Bundan ödü koptuğu için karşısındakileri FETÖ'cülükle suçlayarak “Bakın ben FETÖ'cü değil, FETÖ karşıtıyım” demek istiyor.

O akıllı, herkes aptal sanki! Zavallı…

Cem Küçük'ün önceki yıllarda Feto için söylediklerini, onu nasıl yağlayıp balladığını arşivden çıkartıp, tefrika yapmak lâzım!

“HALKTAN TOPLANAN PARALAR”

Çok önemli bir konu daha var.

Gazeteci arkadaşımız Sabahattin Önkibar, Cem Küçük'ün Amerikan vatandaşı patronu Mücahit Ören'in şirketinin Türkiye'de binlerce kişiden para topladığını ve bunu geri ödemediğini yazmıştı. Zavallılar hâlâ para bekliyorlarmış!

Gerçeklerin ortaya çıkması için bu konuyu da araştırmakta fayda var.

Terbiyesiz adama mesajlar!

İnternette Cem Küçük'ün kendi sitesine yollanan mesajlar, bu gariban adamın karakteri hakkında vatandaşların kanaatlerini göstermesi bakımından ilgi çekicidir. İnsanlarımız kimin ne mal olduğunu gayet iyi anlıyor. Birkaçını okuyalım:

* * *

(Kırk_haramiler@amor_11_11)

“Delidir, bırakın kendi kendine yazıyor işte!”

(Fermentebeyin@Fermentebeyin)

“Mahkemede ‘SÖZCÜ Gazetesi FETÖ ile işbirliği yapmıştır denemez.” Dedikten sonra ne oldu da yine kıvırdın şimdi? Sen oyna Cem, sen oyna”

(HALİD HIZLI@halid3434345)

“Hadi oradan tetikçi”

(Kemal@kamildogan58811)

“Peki, bu FETÖ'cü savcılar milleti, bellerken arkalarında kim vardı?”

(Mustafa Kemal Uysal@mkemaluysal)

“Bu ülkede FETÖ ile savaş olsaydı senin şu an yargılanıyor olman lâzımdı.”

(elif@mayuip3)

“Yok yavuuu.”

(Gürsel Lacin@Gürsel_Lacin)

“Karar verdin mi? Sözcü, FETÖ'cü mü, değil mi?”

(Mehmet emre@mehmet6966)

“Katil cinayet mahallinde gezermiş. Bilmem bir şeyler anladın mı?”

* * *

Sevgili okurlar… Cem Küçük denilen tetikçinin sitesine gönderilen bu mesajlar, insanlarımızın onun karakterini çok iyi anladıklarının göstergesidir. Oysa o zavallı kendini akıllı, herkesi aptal sanıyor.

Mesajlar bunun tersini gösteriyor. Halkı aptal sanmak yanlıştır.

GÜNÜN SÖZÜ

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