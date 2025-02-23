Serbest piyasada gram altın fiyatı yıl başından bu yana rekor üstüne rekor kırarak 3.564 lira seviyesine çıkmış durumda. Aylık kazancı asgari ücret kadar olan bir kişinin ay boyunca herhangi bir masraf yapmaması halinde 22 Şubat 2025 itibariyle ancak 6,20 gram altın alabilecek. Böylece yıl başından bu yana sadece 54 günde gram altın bazında maaşlar yüzde 20 erimiş oldu.

Şimdi birileri çıkıp siz maaşını altınla mı alıyorsunuz diyebilir haklı olarak. Vallahi altınla, dövizle ya da dövize endeksli herhangi bir kıymetli maden üzerinden maaş falan aldığımız yok. Ancak aylık kazancın gösterge değerindeki en net azalmanın hesaplanmasında altın önemli bir parametre.

Her Yıl Daha Çok Borçlanıyoruz

Günümüzde aylık elde edilen kazançlarla tasarruf etmek nerdeyse imkânsız hale geldi. Hele ki bir eve tek maaş giriyorsa. 2023 yılının 7. haftasında bireysel kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankaların takipte izlediği alacak miktarı 7 milyar 771 milyon lira iken, 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 18 milyar 962 milyon liraya, 2025 yılında ise bankaların bireysel kredi kartı alacağından dolayı yasal takipte izlediği alacak miktar 67 milyar 294 milyon liraya çıkmış durumda.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan elde edilen verilere göre son iki yıl içerisinde bankaların bireysel kredi kartı borcunu ödeyemediği için borçlular hakkında icra takibine girişilen alacak miktarı yüzde 750’den daha fazla artmış oldu.

Takipteki Alacaklar 2023

Takipteki Alacaklar 2025

1 Yılda Kredi Kartı Kullanımı %50 Arttı

Son bir yıl içerisinde vatandaşın bireysel kredi kartı kullanımı yüzde elliden daha fazla arttı. Geçtiğimiz yılın 7. haftasında vatandaşın bireysel kredi kartı kullanımı nedeniyle bankalar olan borcu 1 Trilyon 244 Milyar 733 milyon lira iken bu yılın aynı haftasında vatandaşın bankalara olan kredi kartı borcu 1 Trilyon 915 Milyar 347 milyon lira seviyesine yükselmiş oldu.

Ücretlere yapılan ortalama yüzde otuzluk artışa karşın bireysel kredi kartındaki riskin son bir yıl içerisinde yüzde elliden daha fazla artmasının kazançlarla karşılanamaması halinde bu durum vatandaşın daha fazla faiz yükü altına girmesine neden olabileceği gibi ödenemeyen borçlar nedeniyle yasal takibe intikal edebilecek alacak miktarında da çok ciddi bir artış yaşanabilir.