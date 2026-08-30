20 Ocak 2026 tarihinde eski milletvekili, AKP Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Beyazıt Denizolgun, eski milletvekili oğlu Fatih Süleyman Denizolgun ile birlikte Bakırköy C. Savcılığı’na, Süleymancılar olarak bilinen tarikatın eski lideri, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un ölümünün şaibeli olduğunu belirtti. Soruşturma devam ederken Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı’na 13 Ağustos 2026 tarihinde ihbarda bulunuldu. Hızlı bir araştırma, ardından Ahmet Arif Denizolgun’un kabrinin açılması, naaşının Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde incelenmesine hemen geçildi. İlk bulgular, eski bakanın öldürüldüğü yolundaydı. BÜTÜN DEDİKLERİM DOĞRU Fatih Süleyman Denizolgun, aralıklı olarak amcası Ahmet Arif Denizolgun’un öldürüldüğünü öne sürüyor, ancak bu iddiayı kanıtlayacak bulguya ulaşılamıyordu. Adalet Bakanlığı’na 13 Ağustos’ta yapılan başvuruda hızlı bir gelişme yaşandı. Önceki gün Fatih Süleyman Denizolgun’la konuştuk. Şunları söyledi: “Ben bazı iddiaları gündeme getirdiğimde bunlar abartılı görülüyordu. ‘Aralarındaki husumetten’ dolayı bunları söylediğimi düşünenler çoktu. Ama maalesef bütün dediklerimizin doğru olduğu an ve an gün yüzüne çıkıyor. Üzücü ama gerçek bu. Şu aşamada yargı süreci varken konuşmam çok doğru olmaz. Ben size çok kıymet veriyorum. Ben sizi anlıyorum. Sizden de aynı empatiyi bekliyorum. 7 Eylül 2016 tarihinde kamuoyunda Süleymancı olarak bilinen Süleymanlı Cemaatinin lideri Ahmet Arif Denizolgun, 7 Eylül 2016’da vefat etti. Ancak, söz konusu bu ölüme ilişkin olarak birçok şüpheli durum bulunuyor. Bu şüpheli durumlara bakıldığında Ahmet Arif Denizolgun’un planlı bir şekilde öldürüldüğüne dair kuvvetli iddiaların yer aldığı anlaşılacaktır. Olayları anlatacak olursak: AT ÇİFTLİĞİNDE ÖLÜ BULUNDU Maktul Ahmet Arif Denizolgun, 7 Eylül 2016 tarihinde İstanbul ili Beykoz ilçesinde bulunan at çiftliğinde ölü bulunmuştu. Ancak söz konusu ölüme ilişkin birçok şüpheli durum mevcuttu. Öyle ki bahsedeceğim bu şüpheli durumlar Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016/6477 Sor. No.lu dosyasına ilişkin bilgi notunda da yer alıyor. Ölüme ilişkin olarak, o esnada çiftlikte çalışmakta olan kişi, vermiş olduğu ifadeler incelendiğinde, birçok çelişkinin ve hafife alınamayacak düzeyde cinayete ilişkin kuvvetli şüphelerin bulunduğu anlaşılıyor. Ahmet Arif Denizolgun’un sorun yaşamakta olduğu kişiler olarak sadece Alihan Kuriş ve Alihan’ın annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş bulunmaktaydı. Ahmet Arif Denizolgun’un ölümü sırasında da söz konusu bu isimlerin şüpheli hareketleri ve haklarında söylenenler var. Alihan Kuriş ve Alihan’ın annesi Ayşe Gülderen Denizolgun’un haklarındaki iddiaların gerçek olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalı. Maktulün şaibeli vefat tarihinin öncesi, vefat anı ve sonrasına ilişkin şüphelerin HTS kayıtlarının Faili Meçhul Cinayetler Dairesi’nde vefat anı ve sonrasına ilişkin şüpheli hususların araştırılmasını talep ettik. 10 GÜNDE İLERLEDİ Faili meçhul olaylarla ilgili olarak Adalet Bakanlığı’nda kurulan daireye, çok sayıda ihbar geliyor. Başta Gülistan Doku, Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazası sonucu vefat etmesi olayı ile ilgili tutuklananlar oldu.” Kuşkusuz ortaya çıkarılan iddialar kapsamlı biçimde araştırılıyor. Bir valinin oğlunun karıştığı öne sürülen olay, suçu örtmek için yapılanlar adeta kan dondurdu. Eski İçişleri Bakanına tahsisli çakarlı makam otomobillerinin, bir suç örgütü elemanlarının kaçışında kullanıldığı bilgileri de “Meğer neler olmuş neler?” dedirtiyor. Yasaya göre İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ile Milli Savunma Bakanı’na ömür boyu makam otomobilleri, korumaları için otomobiller tahsis ediliyor. Bu üç bakanlık dışında bakanlık yapanlara yasaya göre araç tahsisi yok. Ama, acaba çakarlı araç tahsis edilmeyen eski bakan var mı? Dünyada Atatürk simgeleri Bugün, Büyük Zaferimizin yıl dönümüdür. Kutlu olsun. Bu toprakları vatan yapan kahramanları minnetle anıyoruz. Emekli Eğitim Müfettişi Seydahmet Soylu, Atatürk ile ilgili dünyadaki gelişmeleri oluşturduğu web sitesinde “dunyadaataturk.com” da toplamıştı. Türkiye dışındaki ülkelerde bulunan Atatürk heykelleri ile Atatürk’ün adının verildiği yerlerin görsel, açıklama, adres ve ülke bilgileri, ülkelerin bastığı Atatürk pullarının görselleri, yazılar, çok sayıda devlet ve siyaset adamı, sanatçı, düşünür, bilim insanı, asker, yazar, medya kuruluşu, uluslararası örgütler ve diğerlerinin Atatürk hakkındaki görüşleri de yer alıyor. Yabancı yazarların Atatürk hakkında yazdığı, 48 dilde yayımlanmış 1.000 kitaba ait kaynakça; 21 ülkeden 52 şairin yazdığı 166 Atatürk şiiri bulunuyor. Değerli eğitimci Soylu, “Çünkü kitaplardaki amacım satış yapmak değil, bu kitaplarla da Atatürk’ün yurtdışındaki gücü, etkisi ve değerinin daha geniş kitlelere duyurulmasına katkıda bulunmaktır” diyordu. “SON KİTABIM” DEMİŞTİ Sağlık sorunları nedeniyle evinden dışarıya çıkamayan emekli eğitim müfettişi bana gönderdiği iletide şunları yazmıştı: “5 yıl önceden başlayarak hakkımda yazdığınız yazılarınızdan aldığım güç, moral ve destekle “DÜNYADA ATATÜRK - Türkiye Coğrafyası Dışında Atatürk’le İlgili Her Şey” adıyla son bir kitapta topladım. Sağlık sorunlarımın ciddi derecede artması nedeniyle bu benim son çalışmam oluyor. Lütfedip bu kitaba bir önsöz yazarsanız beni onurlandırırsınız. Çok da mutlu olurum.” Kıymetli hocama önsözü gönderemeden, vefat haberini öğrendim. Allah rahmet eylesin.