Sevgili okurlarım darbe girişiminin dün 10. yıldönümü idi. Böyle bir gün olur da birilerine büyük paralar kazandırılmaz mı! Büyük ikramiye bu yıl da bizim havuz medyasına, başka bir deyişle 365 gün boyunca hiç yorulmadan Tayyipgiller sözcülüğü yapan anlı şanlı yandaş medyamıza çıktı. Ortada çok büyük kazanç furyası vardı. Bakalım bu furyadan bizim yandaş medyanın payına neler düşecekti. Merakla bekliyorduk. Kamu kurumları 15 Temmuz için mutlaka kesenin ağzın açacak, acaba yandaş medyaya hangi kurumlar paraları hortumlayacaktı. 15 Temmuz’un ilan furyası iki üç gün önce yandaş televizyon kanallarında devreye girdi. Bunlara paralar oluk gibi akıyordu... Çünkü doymak bilmeyen iktidar destekçisi medyaya yine para lazımdı!.. Tahminler böyleydi. ★★★ Dün sabah gazeteye gelir gelmez o gazeteleri merakla aldım elime ve haberlerden, köşe yazılarından önce ilanlara baktım. Evet, yanılmamıştım. Biliyorsunuz, günümüzde yazılı basında yandaş medyanın en önde gelen temsilcilerinden biri Yıldırım Demirören’in çeşitli yayın kuruluşlarıdır... Ve onların bu sıralamada yer alan bir numaralı temsilcisi ise Hürriyet gazetesidir. Sahibi oldukları yılların Milliyet gazetesi zaten bitik durumda. Günlük satışı iki bin dolaylarına kadar düştü. Bu gazeteyi sırf resmi ilan alabilmek için çıkarıyorlar. Geriye Hürriyet kalıyor. Günlük satışı 15 bin kadar... Geçtiğimiz günlerde Hürriyet’in bütün matbaalarını başkalarına sattılar. Koskoca Hürriyet şimdi yandaş Sabah’ın matbaalarında basılıyor. Geçmişin amiral gemisi, Türk medyasının bir zamanlar bir milyon adet satan gazetesi Hürriyet’in içler acısı durumu şimdi işte böyle. ★★★ Evet, dün sabah gazeteye geldiğimde ilk olarak bizim gazeteye baktım. Acaba 15 Temmuz darbe edebiyatı ilanları bize de bol kepçe verilmiş miydi? Sonuç sadece bir tam sayfa, bir de çeyrek sayfa iki adet ilan... Sonra Hürriyet’i açtım, beklenen tablo işte elimdeydi! Hepsi darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili, kutlama ilanları. Sırasıyla yazıyorum: -Dörtte üç sayfalık Vakıfbank. -Tam sayfa Türk Hava Yolları. -Yarım sayfa Rixos Otelleri. -Yarım sayfa Canik grubu. -Dörtte bir sayfa Pegasus Havayolları. -Dörtte üç sayfa Ziraat Bankası. -Yarım sayfa AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. -Tam sayfa Eminevim. -Tam sayfa AKP’li Sincan Belediyesi. -Dörtte üç sayfa Halkbank. -Çeyrek sayfa Türk Altın. -Çeyrek sayfa Türkiye Sigorta Birliği. -Tam sayfa Demirören Grubu. (Hürriyet, Milliyet, CNN Türk vesairenin sahibi.) -Çeyrek sayfa Milli İradeye Saygı Platformu. -Çeyrek sayfa AKP’li Sarıçam Belediyesi. -Ve tam sayfa Türk Telekom. ★★★ Sevgili okurlarım, zurnanın zırt dediği yer işte bu!.. Valla bu listeyi yazarken bile zorlandım. Önüne gelen dün Hürriyet’e 15 Temmuz ‘başarımız’ için bir anlamda kutlama ilanları yağdırmış. Tam 16 adet. Bir günde devletin ve milletin parasıyla verilen bu kadar ilan bir gazeteyi ihya eder, hayata yeniden bağlar. Bir düşünün yani, bizim gazeteye aynı nedenle verilen sadece iki ilan ve Hürriyet’e aynı ‘bayram’ için verilen 16 adet büyük boy ilan. Çoğu kamu kurumları, kamu bankaları ve AKP’li belediyeler! Ayıptır be... Siz kimin paralarını böyle çarçur ediyorsunuz, kimin paralarını başkalarına pompalıyorsunuz? ★★★ Burada bir başka gerçeği de unutmamak gerekiyor. Hürriyet ve CNN Türk’ün sahibi olan Yıldırım Demirören grubu, bu alımı yapacak paraya sahip değildi. Recep Tayyip bastırdı, onlara Ziraat Bankası’ndan 800 milyon dolar kredi çıkarttı ve medya grubu bu sayede alındı. İktidar yandaşı Demirören aradan yıllar geçtiği halde devlet bankasına olan borcunu ödemiyor ya da ödeyemiyor. Bu borç faiziyle birlikte şimdi bir milyar doları aştı. Bu işin hesabını sormak mümkün değil, çünkü konuyu gündeme getirenlere Meclis’te bile hep aynı yanıt veriliyor: “Efendim bu bir ticari sırdır ve açıklanması mümkün değildir!..” Ve bu muazzam borcunu geri alamayan Ziraat Bankası, bunlara üste ilan verip para ödüyor! Şu rezalete bakar mısınız lütfen!