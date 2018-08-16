Ona karşı birleştiler… 300 kuruluş destek veriyor

ABD'de The New York Times ve Boston Globe'un da aralarında bulunduğu 300'den fazla haber kuruluşu, Başkan Donald Trump'ın saldırılarına karşı koymak amacıyla bir özgür basın kampanyası başlattı.

Boston Globe gazetesi geçen hafta Trump’ın medyaya yönelik giriştiği ‘savaşa’ karşı #EnemyOfNone (kimsenin düşmanı değil) etiketiyle ülke çapında bir kınama hareketi başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Trump medyada yer alan bazı haberleri “sahte haber” diye nitelemiş ve gazetecilere “halk düşmanı” diyerek saldırmıştı.

BM uzmanları, Trump’ın bu yaklaşımının gazetecilere karşı şiddet olayları riskini artırdığını söylemişti.

Boston Globe’un bugünkü başyazısında “yönetimin basına yönelik saldırılarının tehlikelerinden” bahsedildi ve diğer gazetelere de aynısını yapma çağrısında bulunuldu.

Birçok ulusal ve yerel gazeteyle birlikte İngiliz Guardian gazetesi de çağrıya yanıt verdiklerini duyurdu.

Guardian’ın başyazısında Trump’ın “basının yaptığı işin altını oymak, gayrimeşru kılmak ve hatta tehlikeye atmak için hesaplı ve tutarlı bir politikaya sahip gibi görünen ilk başkan olduğu” belirtildi.

New York Times da, “Özgür basının size ihtiyacı var” başlıklı yazıda Trump’ın saldırılarını “demokrasinin can damarı için tehlike” diye tanımlarken, diğer gazetelerin yazdıklarından alıntılara yer verdi.