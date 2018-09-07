ABD’den flaş iddia: Silahları hazırlıyorlar

ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada çok önemli iddialarda bulundu. James Jeffrey, 'İdlib için kimyasal silah hazırlandığına dair kanıt var' dedi.

ABD’nin başkenti Washington’da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Jeffrey, İdlib’deki durumun kötü olduğunu söyledi. Kısa süre önce Türkiye, İsrail ve Ürdün’ü ziyaret eden Jeffrey, “İdlib’de durum çok tehlikeli; (İdlib için) kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var” şeklinde konuştu.

“ESAD’IN GELECEĞİ YOK”

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Beşşar Esad’ın durumuyla ilgili de konuşan Jeffrey, “Suriye’de Esad’ın yönetici olarak bir geleceği yok” ifadesini kullandı, ancak Esad’dan kurtulmanın ABD’nin işi olmadığını belirtti.

ABD’nin İdlib’e yönelik herhangi bir hava harekatı düşünüp düşünmediği sorusuna Jeffrey, “ABD, IŞİD’i tamamen bitirene kadar Suriye’de kalacaktır; bu da biraz zaman alacaktır.” yanıtını verdi. Jeffrey, Suriye’de IŞİD’i bitirene kadar kalma konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın da aynı şekilde düşündüğünü söyledi.

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Suriye’nin geleceği için Birleşmiş Milletler (BM) ve müttefiklerin de dahil olduğu barış sürecinin hayata geçirilmesinin zamanının geldiğini kaydeden Jeffrey, Rusya ve Esad rejimi kuvvetlerinin girişeceği bir saldırının, bölgedeki tansiyonu “pervasızca artıracağını” savundu.

Jeffrey, 1-4 Eylül’de sırasıyla İsrail, Ürdün ve Türkiye’de temaslarda bulunmuştu. AA