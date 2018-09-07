ABD’den flaş iddia: Silahları hazırlıyorlar

ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada çok önemli iddialarda bulundu. James Jeffrey, 'İdlib için kimyasal silah hazırlandığına dair kanıt var' dedi.

James Jeffrey açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Suriye’deki durum tehlikeli boyutlara ulaştı. İdlib için kimyasal silah hazırlandığına dair kanıt var. Suriye’nin geleceğinde Esed’e yer yok ama ondan kurtulmak ABD’nin işi değil” dedi. AYRINTILAR GELECEK… İLGİLİ HABER SON DAKİKA: Trump'tan flaş İdlib açıklaması İLGİLİ HABER Fransız Bakan Le Drian'dan flaş İdlib açıklaması!