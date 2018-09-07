Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’den flaş iddia: Silahları hazırlıyorlar

ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada çok önemli iddialarda bulundu. James Jeffrey, 'İdlib için kimyasal silah hazırlandığına dair kanıt var' dedi.

android-time 00:44 7 Eylül 2018
Haberler Dünya
ABD’den flaş iddia: Silahları hazırlıyorlar
ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada çok önemli iddialarda bulundu. James Jeffrey, 'İdlib için kimyasal silah hazırlandığına dair kanıt var' dedi.

James Jeffrey açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Suriye’deki durum tehlikeli boyutlara ulaştı. İdlib için kimyasal silah hazırlandığına dair kanıt var. Suriye’nin geleceğinde Esed’e yer yok ama ondan kurtulmak ABD’nin işi değil” dedi.

AYRINTILAR GELECEK…

İLGİLİ HABERSON DAKİKA: Trump'tan flaş İdlib açıklamasıSON DAKİKA: Trump'tan flaş İdlib açıklamasıİLGİLİ HABERFransız Bakan Le Drian'dan flaş İdlib açıklaması!Fransız Bakan Le Drian'dan flaş İdlib açıklaması!
Son güncelleme: android-time 00:4507.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar