Bunu da gördük… Kargaları çöpçü yaptılar

Fransa'nın batısındaki Vendee bölgesinde bulunan Puy du Fou Parkı'nda çalışmak üzere eğitilen 6 karganın yarın iş başı yapacağı açıklandı. Kargaların çöpleri ve sigara izmaritlerini toplayarak ufak çöplere atması bekleniyor.

Sonunda bu da oldu… Fransa’da kargaları eğiten ve onlar için özel tenekeleri geliştiren uzmanlar, 6 karganın yarın iş başı yapacağını ve parktaki çöpleri toplayacağını açıkladı. Vendee bölgesinde bulunan ve turistlerin uğrak noktası olan Puy du Fou Parkı’nda kargalar için hazırlanan özel bir çöp tenekesinin olduğu aktarılırken, kargalar bu çöp tenekesine buldukları çöpü bıraktıklarında karşılığında yemek alabilecekler.

Bu sayede tarihi park içerisindeki sigara izmaritlerini ve diğer ufak çöplerin toplanmasını umut eden Fransız park yetkilisi Nicolas de Villiers, “Amacımız sadece temizlik yapmak değil. Amacımız doğanın çevreyi temizlemeye yardımcı olmasıdır. Kargaların insanlarla ilişkisi çok iyi ve çok akıllılar. Dolayısıyla ilk olarak onları tercih ettik” dedi.