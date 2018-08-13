Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çavuşoğlu: Uzlaşıya varız dayatmaları kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.

android-time 11:45 13 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD-Türkiye hattında yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Diplomasiye, uzlaşıya varız ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Çavuşoğlu, “ABD ile ilişkilerde son dönemde maalesef arzu etmediğimiz bir noktaya geldik. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar. Bu tavrı kendilerine yakıştıramıyoruz. Dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Çavuşoğlu, “ABD kafa karışıklığı yaşıyor, biz siyasi iradeyi ortaya koyduk, son derece yapıcı olduk. ABD’nin Türkiye’den yaptırım ve baskılarla bir şey elde edemeyeceğini anlaması gerekiyor” dedi. Dışişleri Bakanı, ABD’nin yaklaşımının yanlış olduğunu dile getirerek, “ABD’nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Son güncelleme: android-time 12:0313.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar