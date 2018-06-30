Dünyanın en güvenli ülkeleri arasında Türkiye 149. oldu

Her yıl Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından açıklanan 'Dünyanın En Güvenli' ülkeleri listesinde Türkiye, 163 ülke arasında 149. sırada yer aldı.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Dünyanın En Güvenli Ülkeleri’ni bildiren raporda bu yıl Türkiye kendisine Nijerya’nın bir sıra gerisinde Kuzey Kore’nin bir sıra önünde yer buldu.

Toplamda 163 ülkenin incelendiği raporda ülkelerin ekonomik durumundan, savaş ve çatışma bölgelerine yakınlığına kadar birçok veri inceleniyor ve sıralamalar bu veriler incelendikten sonra belirleniyor.

LİSTENİN BAŞI AVRUPA, SONU ORTADOĞU

Listenin başında Kuzey Avrupa’da yer alan İzlanda bulunuyor. Listede yer alan ilk beş ülke, İzlanda, Yeni Zelanda, Avusturya, Portekiz ve Danimarka yer aldı. Daha önce İskandinav ülkelerinin ilk sıralara kamp kurduğu listede bu yıl yalnızca bir İskandinav ülkesinin yer alması dikkat çekti.

Dünyanın en tehlikeli yerleri olan ve listenin sonunda yer alan ülkelerse Somali, Irak, Kuzey Sudan, Afganistan ve Suriye olarak açıklandı. Son sıralarda yer alan ülkelerin müslüman toplulukların yaşadığı coğrafyalarda bulunması ise dikkat çekici bir detay olarak raporda yer aldı.