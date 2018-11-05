Endonezya’da düşen uçağın detayları ortaya çıktı

Endonezya'da geçen hafta düşen uçakta, denize çarpma anına kadar herhangi bir patlama yaşanmadığı bildirildi.

Endonezya’da geçen hafta kalkıştan kısa bir süre sonra düşen ve 181 yolcuyla birlikte 8 mürettebatı taşıyan uçağın kara kutusu açıldı. Endonezya'da geçen hafta düşen uçağın kara kutusundaki

69 saatlik uçuş verisine ulaşıldı. Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Haryo Satmiko, yaptığı açıklamada, kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağına ait kara kutudan, 69 saatlik uçuş verisine ulaşıldığını belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, yaptığı açıklamada, düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağına ait enkaz parçalarının incelemesinde uçağın havadayken patlamadığının tespit edildiğini açıkladı. Tjahjono, çarpmaya kadar uçağın bütün halde olduğunu aktardı.

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İKİNCİ KARA KUTU HENÜZ BULUNMADI

Yetkililer, bölgede yürütülen çalışmalarda içinde kurbanlara ait ceset parçaları ve eşyaların bulunduğu ceset torba sayısının 104’ten 138’e yükseldiğini açıkladı. Perşembe günü bulunan ve verilerine dün ulaşılan ilk kara kutuya ilişkin de incelemeler devam ediyor. Bölgede aranan ikinci kara kutuya hala ulaşılamazken arama çalışmalarının çarşambaya kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Lion Havayolları Genel Direktörü Edward Sirait de düşen uçağın bir önceki seferi olan Denpasar – Cengkareng (Cakarta) uçuşunda teknik arıza yaşadığını ve bakım raporlarında bunun giderilmiş olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer ilk kara kutuda uçuşla ilgili verilerin kayıtlı olduğunu açıklarken, deniz tabanında olduğu tahmin edilen ikinci bir kara kutunun ise kokpit içerisindeki sesleri kaydettiğini duyurdu. Yetkililer ikinci kara kutuya ulaşmaya çalıştıklarını açıkladı.

Geçen hafta pazartesi günü, Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang’a gitmek üzere havalanan uçağın kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti.