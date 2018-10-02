Endonezya’daki dehşeti gözler önüne seren kare: Dev köprü parça pinçik oldu

Endonezya'nın turistik Sulawesi Adası'nı geçtiğimiz cuma günü vuran 7.5 büyuklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami bölgeyi adeta yerle bir etti... Resmi olarak ölü sayısı 1203'e çıkarken uluslararası ajansların servis ettiği fotoğraflarda 300 metrelik ikonik çift kemerli köprünün adeta kağıttan yapılmış gibi parçalara ayrılması şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

Son yılların en büyük felaketlerini peş peşe yaşayan Endonezya yaralarını sarmaya devam ediyor… Ülkenin turistik Sulawesi Adası’nı geçen hafta cuma günü 7.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında oluşan tsunamide ölü sayısı 1203’e çıkarken çok sayıda yaralı ve kayıp olduğu bildirildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, başta Reuters ve EPA olmak üzere birçok uluslararası ajansın çektiği fotoğraflar yaşanan yıkımı gözler önüne seriyor. Sulawesi Adası’nın turistik noktalarından 300 metrelik Palu Köprü’sü de deprem ve tsunami sırasında yerle bir oldu.

Sarı rengiyle turistlerin fotoğrafını sık sık çektiği köprü yıkılınca çok sayıda otomobil ve kamyonet denize düştü.

Yetkililer bu noktada kurtarma çalışmalarına devam ederken, çekilen fotoğraflar sadece birkaç hafta önce heybetli bir şekilde ulaşımı sağlayan köprünün nasıl parçalara ayrılarak resmen bazı noktalarından büküldüğünü gözler önüne seriyor.

Öte yandan yardım çalışmalarının yetersiz olmasından dolayı çok sayıda insanın marketleri yağmaladığı ortaya çıktı. Endonezya medyası, çökme riskine rağmen ağır hasarlı alışveriş merkezleri ve süpermarketlere girerek buradaki malzemeleri yağmalayan insanların görüntülerine yer verdi. Bazı Palu sakinleri de kullanılabilir eşyalarını kurtarmak için evlerine dönmeye başladı.