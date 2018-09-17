Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde, Rusya’dan şok açıklama: Görüş ayrılığı var

Bugün Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Putin-Erdoğan zirvesi öncesinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamalarda bulundu. Peskov, "İdlib'deki durum kritik. Rusya ve Türkiye'nin görüş ayrılıkları var. Bu da en üst düzeyde ciddi bir görüşme yapılmasını gerektiriyor" dedi.

Suriye’de bitmek bilmeyen savaş ve insanlık dramı devam ederken başta Türkiye olmak üzere birçok ülke duruma müdahil olmuş vaziyette… Özellikle İran, Rusya ve Türkiye’nin savaşı durdurmak için arka arkaya yaptığı görüşme ve zirveler devam ederken bugün Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlayacak.

İki liderin görüşmesinde özellikle İdlib konusunun masaya yatırılacağı tahmin edilirken, görüşme öncesinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan şok eden bir açıklama geldi. Peskov, İdlib’deki durum kritik. Rusya ve Türkiye’nin görüş ayrılıkları var. Bu da en üst düzeyde ciddi bir görüşme yapılmasını gerektiriyor” dedi. Peskov’un açıklamaları akıllara, 7 Eylül’de İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşen üçlü zirveyi getirdi. Zira bu zirvenin ardından yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir anlaşmazlık yaşamıştı.

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ERDOĞAN ATEŞKES İSTEMİŞTİ, PUTİN İTİRAZ ETMİŞTİ

12 maddelik sonuç bildirisi okunurken, Erdoğan metne “ateşkes” ifadesinin eklenmesini istemiş fakat Putin buna karşı çıkmıştı. Putin’in itirazı sonrasında bildiri ateşkes çağrısı eklenmeden açıklanmıştı.

Bugün gerçekleşecek ikili görüşmede de Türk heyetinin İdlib’deki ateşkesi yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.