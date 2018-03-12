Eşcinselliği “tedavi etmek için” hastalarıyla ilişkiye girdi

Kanada'da 72 yaşındaki bir psikoloğun, eşcinsel hastalarını "tedavi etmek" iddiasıyla kendileriyle ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Doktorun, soruşturma sonucunda lisansını kaybedeceği ifade ediliyor.

Kanada’nın Toronto şehrinde psikolog Melvyn Iscove’un (72) eşcinsel hastalarıyla ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Iscove hakkındaki iddialar 2000’li yılların başına kadar gidiyor. Doktor ise bu iddiaları reddediyor.

Doktorun soruşturmasını yürüten komite tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili görüşülen hastaların ilişkiye girmeyi terapinin bir parçası sandığına vurgu yapıldı.

Doktorun suçlu bulunması halinde, mesleki lisansı elinden alınacak.