Hızlı trende yangın… Üstelik Almanya’da! Küle döndü

Almanya'da bir hızlı tren Montabaur bölgesinde alev aldı. Acil yardım ekiplerinin müdahale ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Almanya’nın demir yolları şirketi Deutsche Bahn (DB) tarafından yapılan açıklamada trenin Frankfurt-Köln seferini yaptığı belirtildi. Trendeki 510 yolcunun görevliler tarafından tahliye edildiği ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, trenin kullandığı güzergahtaki seferler durduruldu. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle A3 otoyolunun da geçici olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

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