İran’da onlarca ajan yakalandı

İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alavi basına yaptığı açıklamada, İran'ın çeşitli devlet kademelerinde onlarca yabancı ajanın yakalandığını söyledi.

Reuters’da yer alan habere göre İstihbarat Bakanı, İran’ın devlet yapılanmasında kritik rollerde bulunan yabancı ajanların tutuklandığını açıkladı. Bakan Alavi, yakalanan şahısların milleyetiyle ilgili açıklama yapmazken yakalanan kişilerin birçok milletten oluştuğunu bildirdi.

Bakan, “İstihbarat Servisimizin başarılı anti ajanlık faaliyetleri sonucu farklı milletlere ait onlarca ajanın kimliği belirlenmiş ve yakalanmıştır” dedi.

Ajanlık faaliyetlerine karşı alınan önlemlerin, İran lideri Ali Hamaney’in ‘batılı ajanların sızması’ açıklamasından sonra arttığı gözlendi.