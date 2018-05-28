İsrail meclisine gelen Ermeni ‘soykırımı’ tasarısı geri çekildi

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasına ve aynı gün İsrail askerlerinin 62 Filistinli'yi öldürmesine tepki gösteren Türkiye’ye karşı, İsrail'in Ermeni 'soykırımı' tasarısı meclisten geri döndü. İsrail meclisinde oylanması planlanan tasarı meclis gündeminden geri çekildi.

İsrail merkezli The Jerusalem Post’un haberine göre, Knesset (İsrail Meclisi) Sözcüsü Yuli Edelstein’ın tasarıyı ‘İsrailli vekillerin’ kabul etmeyeceği endişesiyle meclisin gündeminden çektiği açıklandı. İsrailli politikacılar, ABD'nin Kudüs elçiliğini açtığı gün çok sayıda Filistinliyi katletmesine çok sert tepki gösteren Türkiye'ye karşı ‘meclis’ hamlesi atmıştı.

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16 VEKİLLE ONAYLANMIŞTI

İsrail meclisindeki sol eğilimli Merez Partisi'nin genel başkanı Tamar Sandberg'ın İsrail meclisinin gündemine alınması için oylamaya sunduğu tasarı geçen hafta çarşamba günü 120 milletvekilinden yalnızca 16'sının katıldığı bir oturumda oylanarak kabul edilmişti.