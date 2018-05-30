İsrail’den ağır tehdit… “Devam ederse işgal ederiz”

Özellikle ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından tansiyonun bir kat daha yükseldiği İsrail-Filistin hattında çok sert bir açıklama geldi. İsrailli bakanlar, son dönemde İsrail'i hedef alan saldırıların artmasından dolayı, "Eğer devam ederse, Gazze Şeridi'ni tekrar ele geçirmeyi gündemimize aldık" dedi. Öte yandan bu açıklamanın ardından Hamas bir açıklama yaptı. Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından 2014'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına geri dönme konusunda İsrail ile aracılar yoluyla anlaştıklarını duyurdu.

Son dönemde tansiyonun yüksek olduğu İsrail-Filistin hattında sıcak gelişmeler arka arkaya yaşanıyor. Dün gece İsrail’in tartışma yaratan açıklamalara imza atan Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Enerjiden Sorumlu Bakan Yuval Steinitz çok sert bir açıklama yaptı. Steinitz, “Gazze Şeridi’nin tamamını fethetmekle ilgilenmiyoruz ve umarım böyle bir şey yapmayız” derken, “karşı tarafın” bu konuda geri adım atmamasından dolayı operasyonun gündemde olduğunu duyurdu.

Jerusalem Post’ta yer alan haberde Shaked, İsrail’in Hamas’a karşı mücadele için kıyı bölümünün kontrolünü ele geçirebileceğini söyleyecek kadar ileri gitti. Shaked, “Bir anaokuluna isabet eden füzenin patlamaması ve hiçbir çocuğa zarar vermemesi bir mucize. Eğer böyle olsaydı bu savaşın başlaması anlamına gelirdi” dedi.

AA: HAMAS VE İSRAİL ANLAŞTI

Bu açıklamaların ardından Anadolu Ajansı, Hamas ile İsrail’in anlaştığını aktardı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Direniş, düşmanı püskürtme ve angajman kurallarını değiştirmesini önleme konusunda başarılı olduktan sonra son saatlerde bazı aracılar devreye girdi. Gazze’deki ateşkes anlaşmasına geri dönme ve Filistin direniş grupları ile işgal güçlerinin aynı kurallara bağlı kalması hususunda mutabakat sağlandı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, aracılar ve anlaşmanın içeriğine ilişkin detay bilgi verilmedi.

İsrail tarafından da anlaşmayla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail savaş uçakları, dün akşam ve bu sabah erken saatlerde aralıklarla düzenlediği Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırılarda, Hamas, İslami Cihad ve direniş gruplarına ait noktaları vurmuştu. Hamas ve İslami Cihad da İsrail’in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara cevap olarak İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.