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Kerkük’te sivillere silahlı saldırı! 6 ölü ve 15 yaralı

Kerkük’ün güneyinde Tuzhurmatu-Dakuk ilçeleri arasında sivilleri taşıyan minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

android-time 02:26 21 Mart 2018
Haberler Dünya
Kerkük’te sivillere silahlı saldırı! 6 ölü ve 15 yaralı
Kerkük’ün güneyinde Tuzhurmatu-Dakuk ilçeleri arasında sivilleri taşıyan minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Olay, Kerkük'ün güneyindeki Tuzhurmatu ve Dakuk ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından seyahatten dönen vatandaşların bulunduğu minibüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

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Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar tedavi için Tuzhurmatu Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Saldırının iki pikap ile gelen kimliği bilinmeyen kişiler tarafından yapıldığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. İHA

 

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