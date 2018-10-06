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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde korkunç kaza! Petrol tankeri patladı: En az 50 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) petrol yüklü tanker ile kamyon çarpıştı. Kaza sonrası tankerdeki petrol sızıntısının farkında olmayan araç sürücüleri aralarında tartıştı. Sonrasında meydana gelen patlamada ise en az 50 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.

android-time 18:57 6 Ekim 2018
Haberler Dünya
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde korkunç kaza! Petrol tankeri patladı: En az 50 kişi öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) petrol yüklü tanker ile kamyon çarpıştı. Kaza sonrası tankerdeki petrol sızıntısının farkında olmayan araç sürücüleri aralarında tartıştı. Sonrasında meydana gelen patlamada ise en az 50 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Kongo-Merkez eyaleti geçici Valisi Atou Matubuana’nın yerel basına yaptığı açıklamaya göre, başkent Kinşasa ile ülkenin batısındaki Matadi arasındaki Mbupa köyü yakınlarındaki yolda petrol taşıyan bir tanker ile bir kamyon çarpıştı.

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TANKERDEN SIZAN PETROL FACİAYA NEDEN OLDU

Kazadan sonra araçların şoförleri aralarında tartıştığı sırada, tankerden petrol sızmaya başladı. Meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi de yaralandı. Ciddi yanıkları olanların da bulunduğu yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Eyalet yetkilileri, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. AA

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Son güncelleme: android-time 19:0606.10.2018
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