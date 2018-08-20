Merkel: Türkiye’nin yardıma ihtiyacı yok

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Andrea Nahles'nin, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılara karşı Türkiye'ye yardım etmeyi düşünmesi gerektiğini söylemesiyle başlayan tartışmalara Şansölye Angela Merkel son noktayı koydu. Merkel, "Türkiye'nin şimdilik Almanya'dan gelecek özel bir ekonomik yardıma ihtiyacı yok" dedi.

Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik yardım konusu ilk olarak Sosyal Demokrat Parti lideri Andrea Nahles’nin, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılara karşı Türkiye’ye yardım etmeyi düşünmesi gerektiğini söylemesiyle başlamıştı.

Nahles’nin açıklamalarına ilk yanıt bugün hükümet sözcüsü Steffen Seibert’ten geldi. Seibert Berlin’de yaptığı açıklamada Türkiye’ye Almanya’dan bir yardımın “şu an için gündemde olmadığını” ifade etti.

Bu açıklamanın ardından kritik bir açıklama da Almanya Şansölyesi Angela Merkel’den geldi.

Hristiyan Demokrat Birliği Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel’in partisinin grup toplantısında konuştuğunu ve gayet açık bir şekilde, “Türkiye’nin şimdilik Almanya’dan gelecek özel bir ekonomik yardıma ihtiyacı yok” ifadelerini kullandığını belirtti.