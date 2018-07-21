Mısır’da bulunan gizemli lahitin sırrı çözüldü!

Mısır'ın kuzeyinde yer alan İskenderiye kentindeki bir inşaat çalışması sırasında bulunan 30 tonluk lahitle ilgili sis perdesi çözüldü. Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi yaptığı açıklamada lahitin içindeki sıvının, hayat iksiri ya da kırmızı cıva değil, lağım suyu olduğunu duyurdu. Batı basınında yer alan haberlerde, bulunan lahitin Büyük İskender'e ait olduğu yer almış ancak Mısır yönetimi bunu yalanlamıştı.

Bir inşaat çalışması sırasında bulunan 30 tonluk lahitin içindeki suyun içilmesi yönünde sosyal paylaşım sitelerinde kampanya başlatıldığı yönündeki haberlere Mısır yönetimi açıklık getirdi.

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HAYAT İKSİRİ DEĞİL, LAĞIM SUYU

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri yaptığı açıklamada, uzmanların lahitin içindeki sudan numune alarak tahlil ettiğini ve bu suyun hayat iksiri ya da kırmızı cıva değil, lağım suyu olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Lahitin içinde bulunan 3 kafatasının, askerlere ait olduğu yönünde daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Veziri, bu açıklamaları kafataslarının şekillerine bakarak yaptığını, onun dışında askerlere ait olup olmadıklarıyla ilgili ellerinde bulgu olmadığını, sadece birisinde ok izine rastlandığını aktardı.

BATI BASININDAKİ HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Veziri, lahitin üzerinde hangi döneme ya da kime ait olduğuna dair hiyeroglif yazılar ya da süslemeler olmadığını belirtti.

Batı basınında yer alan haberlerde, bulunan lahitin Büyük İskender’e ait olduğu yer almış ancak Mısır yönetimi bunu yalanlamıştı.AA