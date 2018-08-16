Posta merkezleri doldu taştı… ‘Türk Lirası yetiştiremiyoruz!’

İngiliz basını Türk Lirası'nın Sterlin karşısında değer kaybetmesi ardından İngiltere'de Türk Lirası satışında büyük artış kaydedildiğini, satış talebine yetişmede zorluk yaşandığını yazdı.

Türk Lirası satın alanların Sterlin’in yükselen değerinden faydalanmak isteyen İngiliz tatilciler olduğu belirtiliyor. İngiliz Posta Merkezi, bazı şubelerinde yoğun Türk Lirası talebine yetişmekte zorlandığını belirterek özür diledi.

Posta Merkezi’nden tepkiler üzerine bulunduğu açıklamada, “Şu anda tüm Posta Merkezi ağlarında yoğun bir şekilde Türk Lirası tedarikini sağlıyoruz. Bununla birlikte eşi benzeri görülmemiş bir talep nedeniyle az sayıdaki şubemizin stokları azalıyor. 24-36 saat arasında, kısıtlı stoku bulunan bu şubelerimizin stoklarını yenilemeyi umuyoruz. Eğer kur satın alırken gecikme yaşayan müşterimiz varsa kendilerinden özür dileriz” dedi.

Öte yandan İngiliz basını, Thomas Cook şirketinin döviz alım-satım biriminin de Türk Lirası stokunun tükenmekte olduğunu yazıyor.

Thomas Cook, 2018’de İngiltere’den yapılan Türkiye tatil rezervasyonlarının geçen yıla göre yüzde 63 arttığını aktarıyor.

Şirketin açıklamasına göre, Antalya havaalanının yoğunluğu halihazırda, Thomas Cook müşterilerinin en fazla kullandığı İspanya’nın Palma de Mallorca havaalanın yoğunluğunu geçmiş durumda.