Rusya’dan ABD’ye Suriye uyarısı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’nin kuzeydoğusunda artan gerginliği yakından takip ettiklerini belirterek, “Türkiye-Suriye sınırındaki gerginlik, ABD’nin buradaki yasa dışı askeri varlığı yüzünden hızlı bir şekilde tırmanabilir" dedi.

Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fırat’ın doğusunda son dönemde gerginliğin arttığına işaret eden Zaharova, “Washington'un ayrılıkçı Kürtlerle devam ettirdiği oyunlar ve Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik artan endişelerinin, ABD tarafından giderilememesi nedeniyle bölgedeki gerginlik artıyor” diye konuştu.

Zaharova, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını da eleştirerek, “Fırat'ın doğusu boyunca Türkiye-Suriye sınırındaki gerginlik, ABD'nin buradaki yasa dışı askeri varlığı yüzünden hızlı bir şekilde tırmanabilir. ABD'nin terörizme yönelik söz konusu varlığı, Suriye krizinin çözümü önünde duran bir engele dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

Suriye krizine yönelik devam eden anayasa komitesi görüşmelerine de değinen Zaharova, “Bu görüşmelerin, Cenevre'de 2019'un başında başlayarak, Suriye'de anayasa reformunu hayata geçireceğini umuyoruz” dedi.

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RUSYA ABD’NİN ÇEKİLECEĞİNDEN ŞÜPHELİ

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD'nin Suriye'den tümüyle çekileceğine inanmadıklarını belirterek, “ABD, özel kuvvetlerini ve hava güçlerini Suriye'de bırakacaktır. Rusya da Şam'la yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Suriye'de kalmaya devam edecek” dedi.

Klintseviç, ABD'nin askerlerini Suriye'den geri çekmeye başladığına yönelik açıklamayı Rus haber ajansı RİA Novosti'ye değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'den birliklerini çekeceğine yönelik açıklamaya “şüpheyle” yaklaştıklarını belirten Klintseviç, “ABD'nin Suriye'den tümüyle çekileceğine inanmıyoruz. ABD, özel kuvvetlerini ve hava güçlerini Suriye'de bırakacaktır” diye konuştu.

Klintseviç, Suriye'deki çok sayıda militanın ABD tarafından Afganistan'a sevk edildiğini belirterek, “Demek ki Afganistan artık ana hedef olacak. Bunun yanı sıra Afganistan üzerinden Orta Asya'yı da etkilemek isteyeceklerdir” ifadesini kullandı.

Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Klintseviç, “Rusya da Şam'la yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Suriye'de kalmaya devam edecek. Eğer Amerikalılar Suriye'den çıkarsa, Suriye'deki terörizmi 6 ayda bitiririz” dedi.

Bu arada, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise “ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında, ülkede siyasi çözüme ulaşma olasılığı arttı” ifadesine yer verildi.