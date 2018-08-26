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Son dakika… ABD’de eğlence merkezinde silahlı saldırı!

ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralı olduğu bildirildi. Yetkililer bölgedeki tüm bağlantı yollarının araç ve yaya trafiğine kapatıldığını da açıkladı. Jacksonville polisi saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini duyurdu.

android-time 21:45 26 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’de eğlence merkezinde silahlı saldırı!
ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralı olduğu bildirildi. Yetkililer bölgedeki tüm bağlantı yollarının araç ve yaya trafiğine kapatıldığını da açıkladı. Jacksonville polisi saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Florida’nın Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı.

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ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Jacksonville polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılar olduğunu belirtti. Yerel basında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde ise saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 11 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

TÜM BAĞLANTI YOLLARI KAPATILDI

Polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca bölgede saklanan çok sayıda insana ulaştıklarını belirterek, saklanmaya devam eden kişilerin 911'i arayarak saklandıkları yeri kendilerine iletmelerini istedi. Yetkililer, olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ve polis sevk edildiğini, bölgedeki tüm bağlantı yollarının araç ve yaya trafiğine kapatıldığını da açıkladı. AJANSLAR

Son güncelleme: android-time 23:4226.08.2018
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