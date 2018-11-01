Son dakika… Türkiye ve ABD’den Menbiç’te ortak devriye

TSK, Menbiç'te ABD askerleri ile birlikte ortak devriye görevine başladı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da açıklama geldi. Akar, "Münbiç'te Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurları arasında ortak devriye bugün 15.53 itibarıyla başladı" dedi.

Türk ve ABD askeri unsurlarının yol haritası kapsamında, Münbiç çevresinde yürütülecek ortak devriye görevi öncesi ilk grup ABD askerleri, eğitimlere katılmak için 2 Ekim’de Türkiye’ye geldi. Gaziantep’e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte, 5 Ekim’de güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı. Daha sonra Kahramanmaraş’ta, ortak atış faaliyetiyle ortak eğitimin tamamlanması sonucu Türk ve ABD askerleri, 22 Ekim’de Gaziantep’ten ayrıldı. Yaklaşık 2 hafta süren eğitimin ardından Suriye’ye geçen iki ülkenin askeri unsurları, bugün saat 15.53’te, Münbiç kırsalında zırhlı araçlarla ortak devriyeye başladı.

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BAKAN AKAR’DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan da açıklama geldi. Akar, “Bizim ABD ile beraber Münbiç’te yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53’te başlamış bulunuyor” dedi.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’nca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusunun, Suriye’nin Münbiç kenti kırsalında ortak devriyeye başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Devriyelerin, yol haritasında belirlenen hedeflere ulaşılana kadar sürdürüleceği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Münbiç yol Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam etmekte olan faaliyetler, “Münbiç Yol Haritası” ve “Güvenlik Prensipleri” çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda; Müşterek Birleşik Devriyelerin icrasına 01 Kasım 2018’de saat 15.53 itibariyle başlamıştır. Devriyeler Münbiç Yol Haritası’nda belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir.” DHA