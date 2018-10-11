Soyuz roketinin fırlatılışında kaza!

Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek iki astronotu taşıyan Soyuz roketinin kalkışı sırasında kaza meydana geldi. Biri Rus diğeri ABD'li olan iki astronotun hayatta olduğu belirtilirken, roketin Kazakistan'a acil iniş yaptığı öğrenildi.

Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague’u ISS’ye taşıyacak Soyuz roketi Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden 11:40’ta fırlatıldıktan sonra bir arıza meydana geldi.

Arızanın taşıyıcı bölümünde meydana geldiği belirtilirken, NASA’nın Twitter hesabından da Rus partnerlerden olayla ilgili bilgi almaya çalışıldığı aktarıldı.

Roketin acil iniş yapacağı duyurulurken, olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri uzay aracının fırlatılışından sonra paraşütle iniş yaptığını doğruladı.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan bir kaynak uzay aracı ile bağlantı kurulduğunu, mürettebatın hayatta ve sağlıklı olduğunu ifade etti. Kaynak “Kozmonot ve astronotu taşıyan araç Kazakistan’da bir araziye iniş yaptı. Mürettebat uzay üssü yer hizmetleri ile bağlantı kurdu” dedi.

Diğer yandan Rusya Merkezi Askeri Birimi’nden 4 adet Mi-8 helikopteri uzay aracı mürettebatını bulmak için harekete geçti. Helikopterlerde kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri bulunuyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin de mürettebatın iniş yaptığını ve ikisinin de hayatta olduğunu doğruladı.