Peş peşe skandallar… Suudilerden PKK’ya 100 milyon $ yardım ve PKK’lılarla poz

Suudi Arabistan, Suriye’de bölücü terör örgütüne sağladığı maddi desteği artırdı. Suudiler PKK işgalindeki bölgelerde ‘istikrarı sağlamak için’ 100 milyon dolar bağışladığını açıkladı. Öte yandan Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk'un, terör örgütü PKK'lılarla çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşması tartışma yarattı.

PKK'nın Suriye'deki en büyük destekçisi olan ABD yönetimi, bölücü terör örgütüne gönderdiği yardımların faturasını da Suudi Arabistan'a ödetiyor. ABD Başkanı Donald Trump, geçen nisan ayında “Suriye'den ayrılmanın zamanı geldi. ABD için Suriye'de varlık göstermek ciddi bir külfet. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek” diyerek Riyad yönetiminden 4 milyar dolar destek istemişti. Riyad'daki ipleri eline geçirip ülkeyi daha fazla ABD yörüngesine sokan Suudi Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Salman ise özel bir destek paketi hazırlamıştı.

SUUDİLER KESENİN AĞZINI AÇTI

Suudiler geçen mayıs ayından itibaren PKK'ya bağlı sözde bir sınır birliği oluşturdu. Bu çeteye katılan teröristlere 200'er dolar maaş ödemeye başladı. Suudiler geçen ay Brüksel'de yapılan NATO zirvesinde ise kesenin ağzını açtı. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği, bu zirvede verilen söz gereği “Suriye'nin kuzeydoğusunda, Rakka gibi IŞİD'den alınan bölgelerde istikrar sağlanabilmesi için 100 milyon dolar yardımda bulunduğunu” açıkladı. Bu bölgeler, PKK'nın işgali altında bulunuyor. ABD'nin de bu bölgelerde 10 kadar askeri üssü bulunuyor.

Suudilerin bu bağışı ABD'yi de memnun etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Yapılan önemli katkının istikrar sağlanması için kritik olduğu” ve IŞİD'le mücadele konusunda “önemli bir zamanda geldiği” belirtildi. ABD ayrıca diğer ortaklarını ve müttefiklerini de “bölgeye daha fazla istikrar ve güvenlik getirilmesine yardımcı olacak çabalar konusunda kendi paylarına düşeni yapmaya” çağırdı.

TÜRKİYE İLE KRİZ DEVAM EDERKEN PKK’LILARLA POZ VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi olarak görev yapan ve Washington'ın bölücü terör örgütü PKK ile ilişkilerinde en kilit isimlerden biri olan Brett McGurk, bir kez daha Suriye'nin

Rakka kentine gitti. McGurk, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda kentteki altyapı projelerini incelemeye gittiğini öne sürdü. Ancak Amerikalı temsilci yine PKK'lılarla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Trump, selefi Barack Obama döneminde atanan birçok yetkiliyi görevden almasına rağmen McGurk'a dokunmamıştı.