Trump: Türk halkını çok severim ama…

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasında yaşanan Rahip Andrew Brunson krizi konusunda Reuters’e özel demeç verdi. Trump, “Türkiye’ye yönelik yaptırımlardan taviz yok” dedi. Türk halkını çok sevmesine rağmen, bu tavrı almak zorunda olduğunu da öne süren ABD Başkanı, Türkiye’ye yönelik Amerikan yaptırımlarının Avrupa ülkelerini sıkıntıya sokacağına inanmadığını da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters'e yaptığı açıklamalarda Türkleri sevdiğini ancak yaptırımlardan taviz verilemeyeceğini söyledi. Trump ayrıca Erdoğan’ı kastederek ‘Eskiden iyi anlaşırdık’ dedi.

“ERDOĞAN’DAN RAHİBİ BIRAKMASINI BEKLEDİM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile “bir anlaşma yaptıklarını” iddia eden ABD başkanı, bu çerçevede kendisinin İsrail'de tutuklu bir Türk vatandaşının serbest kalmasını sağladığını, buna karşılık da Erdoğan'ın Rahip Brunson'ı salıvereceğini düşündüğünü söyledi. Trump, “O'nun için (Erdoğan) o kişinin serbest kalmasını sağladım. O'nun da (Erdoğan) bu çok masum ve mükemmel insanı, müthiş bir baba ve iyi bir Hristiyan olan o adamı (Brunson) Türkiye'den çıkarmasını bekledim” ifadelerini kullandı.

Trump, “Türkiye'nin yapmakta olduğunun çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Korkunç bir hata yaptıklarını düşünüyorum. Herhangi bir taviz olmayacak” dedi.

İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan, Trump'un İsrail Başbakanı Netenyahu'dan Özkan’ın serbest kalmasını talep etmesiyle, İsrail devleti tarafından sınırdışı edilerek, Türkiye'ye dönmüştü.

“BİZ PAZARLIKTAN ÇEKİLDİK”

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının başka ülkelerin ekonomilerine zarar vereceğinden endişe edip etmediği yolundaki soruya ise Trump, “Hiç endişeli değilim. Yapılması gereken şey bu” dedi. ABD Başkanı, “Kendi tarafını pazarlıktan çektiğini” de söyledi.

“TÜRKİYE'Yİ, TÜRK İNSANLARINI SEVİYORUM, CUMHURBAŞKANI İLE DE İYİ ANLAŞIYORDUM…”

Türkiye'yi ve Türkleri sevdiğini de söyleyen ABD Başkanı, şöyle konuştu;

“Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Bu ana kadar, sizin de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı'yla da çok iyi bir ilişkim vardı. Onunla iyi anlaşıyordum. Çok iyi bir ilişkim vardı. Ancak bu tek taraflı bir yol olmaz. Artık ABD açısından tek taraflı yollar olmayacak.”