Türünün son erkeği beyaz gergedan öldü

Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı 'Sudan' yaşlılık kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Sudan geçen yıl çöpçatanlık uygulaması Tinder'da kendisi için verilen ilanla gündeme gelmişti.

Kenya’daki Ol Pejeta Koruma Bölgesi’nden yapılan açıklamada Sudan’ın ‘asaleti ve gücü nedeniyle çok sayıda kişinin kalbini fethettiği’ söylendi.

Sputnik’te yer alan habere göre, 45 yaşındaki Sudan’a sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle dün ötanazi uygulandığı açıklandı.

Sudan’ın son anlarında ayağa kalkamadığı, kasları ve kemiklerinin zarar gördüğü, derisinde büyük yaralar olduğu ve arka sağ ayağında derin bir enfeksiyon olduğu belirtildi.

‘Sudan’ on yıllardır süren kaçak avcılık sonucu bu alt türün soyunu devam ettirme çabalarının önemli bir parçasıydı.

Teorik olarak Sudan’ın ölümüyle birlikte kuzey beyaz gergedanlarının soyları tükenmiş oldu. Sudan’ın 27 yaşında ‘Najin’ adlı dişi yavrusu ve Najin’in 17 yaşındaki dişi yavrusu ‘Fatu’ hayatta.

Son kuzey beyaz erkek gergedanı Sudan için geçen sene çöpçatanlık uygulaması Tinder’da da bir yardım kampanyası çerçevesinde ‘Dünyanın Evliliğe En Uygun Bekarı’ şeklinde bir profil sayfası da açılmıştı.