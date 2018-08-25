Twitter CEO’su kongrede ifade verecek

ABD'de Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'nin 5 Eylül'de Temsilciler Meclisinde ifade vereceğini bildirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan McCarthy, Twitter CEO’su Dorsey’e yaptıkları davetin kabul edildiğini belirtti.

McCarthy, 5 Eylül’de Dorsey’nin Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde şirketin kullandığı içerik yönetimi ve algoritmalar hakkında soruları yanıtlayacağını ifade etti.

“MUHAFAZAKAR SESLER SUSTURULUYOR”

Açıklamasında, sosyal medya platformlarının halkın bir araya gelip görüşlerini ortaya koyduğu yerler haline geldiğine dikkati çeken McCarthy, ABD’deki muhafazakar seslerin son dönemde yoğun şekilde susturulduğunu savundu.

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Twitter’dan da bu konudaki duruşunu dinleyeceklerini kaydeden McCarthy, tek taraflı konuşmaların söz konusu sosyal medya platformlarının asli varlık nedenine uygun olmadığını vurguladı.

Twitter, geçen yıl Virginia’nın Charlottesville kentinde yaşanan ve bir kişinin öldüğü aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki olayların ardından bazı sağcı hesapları kapatmıştı. Benzer şekilde sağcı görüşleriyle bilinen Alex Jones adlı radyo programcısının hesabı da bir haftalığına askıya alınmıştı.

ZUCKERBERG DE İFADE VERMİŞTİ

Daha önce de Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketinin yaşadığı veri sızıntıları sebebiyle Senatoda ifade vermiş, bu sırada şirketin içerik yönetimi hakkındaki soruları da yanıtlamıştı. AA

“SOSYAL MEDYA DEVLERİ MİLYONLARCA İNSANI SUSTURUYOR”

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya şirketlerini sansürcülükle suçlamıştı. Trump, “Sosyal medya devleri milyonlarca insanı susturuyor. Bizim reytingleri fena halde düşen CNN gibi yalan haberleri dinlemeye devam etmemiz anlamına gelse bile bunu yapamazlar. İnsanlar neyin gerçek olduğu neyin gerçek olmadığına kendileri karar vermeli, sansür olmaksızın” ifadelerini kullanmıştı.

Trump, geçtiğimiz günlerde de Twitter’a kullanıcıların önde gelen Cumhuriyetçi Partililerle ilgili arama yapmasını engellediği suçlamasını yöneltmişti.