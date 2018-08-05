Venezuela’da devlet başkanına suikast girişimi! Son dakika açıklaması geldi…

Venezuela'da kritik bir son dakika gelişmesi yaşandı... Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkent Caracas'ta Ordu Anma Töreni'ndeki konuşması sırasında patlayıcı yüklü İHA'lar ile saldırı düzenlendi. Ajansların ve dünya basınının son dakika haberi şeklinde geçtiği gelişmede yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını açıkladı. Saldırının ardından Maduro'dan da ilk açıklama geldi. Ulusa sesleniş konuşmasında saldırının sorumlularından bazılarının yakalandığını duyuran Maduro, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler. Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı" ifadelerini kullandı. Maduro saldırının arkasında Kolombiya'nın olduğunu iddia ederken Bogota yönetimi bu iddiayı,"Absürt" olarak yorumladı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Venezuela’da dün korkunç bir olayın eşiğinden dönüldü… Dünya basınının son dakika haberi şeklinde geçtiği olayda bomba yüklü bir insansız hava aracı (İHA) Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya suikast girişimi düzenledi. Maduro'ya başkent Caracas’taki törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi.

İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro’yu hedef aldığını doğrularken 7 askerin yaralandığını duyurdu. Canlı yayınlanan görüntüler sırasında Maduro’nun ve kurmaylarının konuşma sırasında yukarı bakması dikkat çekerken kısa süre sonra canlı yayın kamerası askerlerden oluşan kalabalığı gösteriyor ve kalabalık da panik için kaçışında tamamen yayın sona eriyor.

MADURO’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından basının karşısına çıkan Maduro, ulusa sesleniş konuşmasında, “Bu beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler. Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı” dedi. Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının “aşırı sağcı”lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi. Maduro, çok sayıda Venezuelalının yaşadığı Kolombiya ve ABD'nin saldırının arkasında olduğunu dile getirdi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirerek, “Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı.” değerlendirmesinde bulundu.

“İDDİALAR ABSÜRT”

Açlık, enflasyon, göç gibi ekonomik sorunlarla boğuşan Venezuela'da Maduro Mayıs ayında yapılan seçimlerde 6 yıllık dönemde ülkeyi yönetmeye hak kazanmıştı. Maduro'nun Kolombiya iddiası hakkında resmi bir açıklama yapılmazken üst düzey bir Kolombiya hükümeti yetkilisi iddiaları “Absürt” olarak tanımladı. İsmini açıklamayan yetkili, “Liderimiz Santos torununun vaftiz törenindeydi. O sırada bırakın yabancı hükümetleri devirmek başka bir şey olduğunu sanmıyorum” dedi.

SALDIRIYI ONLAR ÜSTLENDİ

Öte yandan, kendilerine “T-shirt Giyen Askerler” adını veren grup, Twitter’da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi. 2014 yılında kurulan grup, “Onların kırılgan olduğunu gösterdik. Bugün başarılı olamadık ama bunun olması an meselesi” açıklamasını yaptı. Venezuela'daki “direniş gruplarını” bir araya getirme amacında olan grubun 2 İHA uçurmayı planladığı fakat keskin nişancıların bunları imha ettiği ifade edildi.

Venezuela’da geçen yıl eski polis memuru Oscar Perez, kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldırı düzenlemişti.

2014’TEN BERİ KRİZDELER

OPEC üyesi olan Venezuela bir dönem sosyalist ekonomisiyle övgü toplarken 2014 yılında düşen petrol fiyatlarıyla birlikte zor günler geçirmeye başladı. Chavez'in “oğlu” olarak tanımladığı Maduro eski bir otobüs şoförü ve Venezuela'nın petrolünü alarak sosyalizmi yıkmaya çalışan emperyalistlerle mücadele ettiğini söylüyor.

ABD’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Maduro saldırının arkasındaki bazı isimlerin Florida'da olduğunu iddia ederken, ABD Başkanı Donald Trump'a da “terörist gruplarla savaş” çağrısı yaptı. Maduro'nun açıklamalarının ardından üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Venezuela'dan gelen haberleri takip ediyoruz. Olayı dikkatlice izliyoruz” dedi.