2018 AÖL kayıt yenileme işlemleri nelerdir? 2018 AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ücreti ve tarihi!

2018 AÖL kayıt yenileme işlemleri nelerdir? 2018 AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? Kayıt ücreti ve tarihi nedir? 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? sorularının tüm yanıtları haberimizde.

MEB’in AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri bugün başladı. Kayıtlar 20 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. Peki AÖL kayıt yenileme ücreti hangi bankalara yatırılır? 2018 AÖL kayıt yenileme işlemleri nelerdir? Kayıt yenileme ile ilgili tüm ayrıntıları va kayıt ücretlerini haberimizde bulabiilrsiniz.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt Yenileme işlemleri başladı. AÖL 3. dönem kayıt yenileme hakkındaki bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlediği tarihlere göre, AÖL kayıt yenileme işlemi, 7 Mayıs Pazartesi günü (bugün) başladı. 20 Mayıs Pazar günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemi, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem kaydı için zorunlu olacak. Mazeretli kayıt yenileme işlemi ise 21-23 Mayıs tarih aralığında tamamlanacak.

Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

SINAV MERKEZLERİ BELİRLEME İŞLEMLERİ 10 – 23 MAYIS’TA

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Ders Seçme ve Sınav İrtibat Merkezi Belirleme (Sınava Girmek İstediği Yer) İşlemleri 10-23 Mayıs tarih aralığında gerçekleştirilecek. 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanacak.

KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt Yenileme Sınav Bedelini 2 Şekilde Yatırabilirsiniz:

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz. Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

3- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz

Bankamatikten Para Yatırma Aşamaları

1-GİRİŞ tuşuna basınız.

2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.

3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.

4-EĞİTİMÖDEMELERİ tuşuna basınız.

5-Karşınıza gelen seçeneklerden MEB ÖDEMELERİ ni seçiniz.

6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ/MAOL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ)

7-ATM tuşları yardımıyla T.C. KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

8-Yatıracağınız 30 TL'yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.

9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.

10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.

11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak için DEVAM tuşuna basınız.

12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşuna basınız.

13-Paranız yatırılırken lütfen ATM'den ayrılmayınız.

14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız.

Önemli Not 1: Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. Kimlik Numarası olmayanların kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen yabancı kimlik numarasını almaları gerekmektedir.

Önemli Not 2: T.C. Kimlik Numarası almak zorunda olmayan kişilerin Sınav Ücretini ödeyebilmek için, kayıt yaptıracakları okul/cezaevi öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne, 0 312 213 01 75 numaralı faks ile veya aciklise@meb.gov.tr mail adresi ile ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sınav bedellerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir.

Kimlerden Kayıt Yenileme Sınav Bedeli Alınmaz?

a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanlar ile eş ve çocuklarından,

b) Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne ve babasından, gazilerin ise kendisi ile eş, çocuk, anne ve babasından,

c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklâl Madalyası verilmiş olanlardan,

d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,

e) Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olanlardan, durumlarını belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme bedeli alınmayacaktır.

Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak sisteme tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları

– Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

– Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

– Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve

– Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

– Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.