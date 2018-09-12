Başkent Üniversitesi 25. yılını kutluyor: Atatürk’e söz veriyoruz

14 Eylül 1993’de Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından, “Bilim Bizde Toplanır Bizden Dağılır” ilke sözü temel alınarak kurulan Başkent Üniversitesi bu yıl 25. Yaşını kutluyor. Rektör Prof. Dr. Ali Haberal yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada “25. Yaşımızı kutlarken, ulu önder Atatürk’e ve bütün ulusumuza söz veriyoruz ki, bu ülkeyi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için daha nice 25 yıllar boyunca yorulmadan çalışacağız” sözlerine yer verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 14 Eylül Cuma sabahı saat 10:45'te, akademik personelin cübbeleriyle sağlık çalışanları ve diğer personelin de sivil olarak Anıtkabir Aslanlı Yol başında toplanıp yürüyüşe geçmeleriyle başlayacak olan kutlama etkinlikleri dizisi hakkında bilgi verildi.

25. yıldönümü kuruluş etkinlikleri,Anıtkabir'de Mozoleye çelenk konulması ve saygı duruşu, merdivenlerde toplu fotoğraf çekimi ve Misak-ı Milli Kulesinde şeref defterinin imzalanmasının ardından Bağlıca Kampüsü'ndeki programla devam edecek. Sunumlar, dinletiler ve Orkestra Başkent konseri ardından saat 17:00'deki kokteyle de sona erecek.

Açıklamaya göre, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın kurduğu; Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı (1980), Diyaliz Merkezi (1982), ilk hastane (1985) ve Haberal Eğitim Vakfı (1986) gibi sağlam kurumsal temeller ve birikim üzerine oturan Başkent Üniversitesi; yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi karşılamak ve çağdaş bir eğitim sistemi kurmak amacını güdüyor.

Kurucu Haberal’ın sözlerine de yer verilen açıklamada, şöyle denildi; “1993 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 7 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 7 Enstitü, 26 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile genç nesillerin yetişmesinde öncü ve köklü bir eğitim kurumu olarak ülkeye ve insanlığa hizmet ettiklerini vurguluyor.

“Bugün, 1481 öğretim elemanı, 15 bine yakın öğrencisi, 30 binden fazla mezunu ve 10.000 çalışanı ile büyük ve büyüyen bir aile” olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Haberal; “Başkentliler hem ülkemizde hem dünyanın dört bir yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve onun gösterdiği hedefler doğrultusunda insanlık için çalışmaya hafta 7 gün, gün 24 saat ilkesiyle devam etmektedir” diyor.”

Üniversite, Ankara, Adana ve Konya'da sunduğu eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanında; Alanya, İskenderun, İstanbul, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat, Yalova ve Zonguldak illerinde de hizmet veriyor.

“ATATÜRK’E SÖZ VERİYORUZ”

Açıklamada, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın “25. Yaşımızı kutlarken, ulu önder Atatürk'e ve bütün ulusumuza söz veriyoruz ki, bu ülkeyi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak için daha nice 25 yıllar boyunca yorulmadan çalışacağız” sözlerine de yer verildi.