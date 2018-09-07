DGS tercihleri başladı! İşte 2018 DGS tercih kılavuzu…

Uzun süredir beklenen DGS tercih kılavuzu yayınlandı. Öğrencilerin araştırdığı 2018 DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu da yanıt buldu. ÖSYM 2018 DGS tercih işlemleri, 07 Eylül 2018 tarihinde başlatacak, 14 Eylül 2018 tarihinde sonlandıracak.

Önlisans programlarından lisans programlarına dahil olmak isteyen adayların DGS sonuçları 16 Ağustos’ta açıklanmıştı. O tarihten beri beklenen DGS tercih kılavuzu dün yayınlandı ve tercihler bugün yani 7 Eylül’de başlıyor. İşte DGS tercih kılavuzu…

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “2018 DGS tercih işlemleri, 07 Eylül 2018 tarihinde başlayacak, 14 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur.” denildi.

DGS TERCİH KLAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Tercih işlemleri 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.



DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır.

Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.