e Okul giriş: En son sınav sonuçları ve karne notları… İşte e Okul VBS giriş sistemi

Öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim döneminin sonu geldi ve öğrenciler merakla karne notlarını merak ediyor. Karne notları son sınavların açıklanmasıyla hesaplanabilir oluyor ve e Okul VBS üzerinde tüm sınav sonuçları yayınlanmış durumda. Öğrenciler bunun yanında devamsızlık bilgilerini de ilgiyle araştırıyor. İşte e Okul üzerinden edinebileceğniz bilgilere dair detaylar ve giriş sistemi...

Son yazılıların açıklanmasıyla karnelere geçecek notlar da belirlenmiş oldu. Öğrenciler şimdi e Okul sistemi üzerinden karne notlarına dair detayları araştırıyor. Haberimizdeki link aracılığıyla e Okul sistemine giriş yaparak notlarınızı kontrol edebilirisiz. Takdir teşekkür alıp alamayacağınızı öğrenmek için de MEB’in takdir teşekkür için yayınladığı şartları haberimizin devamında bulabilirsiniz…

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

GEÇEN SENE E-OKUL SİSTEMİNDE BÜYÜK YOĞUNLUK OLMUŞTU

Dönem dönem öğrencilerin ve velilerin e-Okul sistemine olan ilgilerinin artması nedeniyle e-Okul giriş sisteminde önemli yoğunluklar yaşanıyor ve kısa süreli yavaşlamalar meydana gelebiliyor.

DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Liselerde devamsızlık, rapor dahil 30 günü geçemeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı o bilgiler;

“Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Bu durumun gerçekleşmemesi için Yönetmelik gereği toplam devamsızlığın 5., 15. ve 25. günlerinde e-okuldan matbu uyarı yazısı gönderilir.”

CEP TELEFONUNDAN DA KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.