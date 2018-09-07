MEB ‘kâğıt krizi’ nedeniyle okullara kitap gönderemiyor

Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesiyle yaşanan ithal kağıt sıkıntısı Milli Eğitim Bakanlığı'nı da (MEB) etkilediği ileri sürüldü. Ücretsiz dağıtılması için bakanlık tarafından gönderilmesi gereken kitapların bazılarının okullara gönderilemediği, kitapların basılamadığı ve çok sayıda kitabın da dijital olarak gönderilebileceği belirtildi.

İthal kâğıda mahkum edilen basım yayın sektörü yaşam mücadelesi verirken, durumun Milli Eğitim Bakanlığı’nı da etkilemeye başladığı ileri sürüldü…

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Ücretsiz dağıtılması için Bakanlık tarafından gönderilmesi gereken kitapların bazılarının okullara gönderilemediği, kitapların basılamadığı ve çok sayıda kitabın da dijital olarak gönderilebileceği belirtildi.

İTHAL KAĞIT FİYATLARINDAKİ FAHİŞ ARTIŞ

Milli Gazete’den Gökçen Göksal’ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde birçok gazete ithal kâğıt fiyatlarındaki fahiş artış yüzünden ya zam yapmış ya da sayfa sayısını düşürmüş, bazı yayınevleri de kitap basımlarını durdurmuştu. Kitapların okullara dijital olarak verilmesi durumunda bu kitaplar ya öğrencilerin bilgisayarlarına yüklenecek ya da akıllı tahta üzerinden işlenecek. Akıllı tahta üzerinden işlenmesi durumunda öğrencilerin önlerinde kitap bulunmayacak.

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Öğrenciler kitap temini için dijital olarak verilen kitapları fotokopilerle çoğaltabilecek. Bir top fotokopi kâğıdının fiyatı ise 20 ila 30 lira arasında değişiyor.

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