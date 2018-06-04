Sınav sonuç tarihi değişti! LGS soru ve cevapları yayımlandı! İşte 2018 MEB LGS cevap anahtarı…

Yüzbinlerce öğrenci hafta sonu LGS'de ter döktü. LGS sonuçları açıklanmadan önce puanını hesaplamak isteyen öğrenciler soruları ve cevapları bekliyor. MEB LGS sorularını ve cevap anahtarını yayımladı. Sınavın sonuçlarının 22 Haziranda duyurulacağı belirtilmişti fakat tarih değişti.

Soru ve cevapları yayımlanan LGS’nin başvuru kılavuzunda sonuçların 22 Haziran’da açıklanacağı belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS’nin sonuçlarının 26 Haziran’da açıklanacağını duyurdu. İşte LGS sınav soruları ve cevap anahtarı…

LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB'in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyordu. LGS soru ve cevaplarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS SONUÇLARI İÇİN YENİ TARİH

LGS KAYITLARI NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve

geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

LGS KAYITLARI NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve

geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.



Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.