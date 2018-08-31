ÖSYM’den sürpriz! 2018 YKS tercih sonuçları açıklandı!

2018 YKS tercih sonuçları açıklandı! Günlerdir beklenen üniversite yerleştirme sonucu ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yerini aldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ""2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM, 2018 YKS tercih sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden yayınladı. Adayların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle ÖSYM’nin sitesinde erişimde sorun yaşanıyor. YKS sonuçları da gece 00.01’de açıklanmıştı. Bu nedenle adaylar YKS tercih sonuçları için tetikte bekliyordu. İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

2018 YSK TERCİH SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle “2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen adresten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. ”