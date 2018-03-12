2018 ÖSYM YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılır? YKS başvuru tarihi ve sınav ücreti belli oldu!

YKS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. 2018 YKS başvuruları 1-21 Mart tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler ve veliler bu yıl ilk kez uygulanacak sınavın başvuruları nereden ve nasıl yapılır araştırıyor. İşte 2018 ÖSYM YKS kılavuzu ve başvuru detayları...

Üniversite sınavı heyecanı bu sene ilk kez uygulamaya konulması beklenen YKS ile başladı. Başvurular 1 Mart tarihinde başladı. Peki 2018 ÖSYM YKS başvurusu ne zaman sona erecek? Haberimizden YKS ile ilgili tüm detaylara ve kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

YKS BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

YKS’ye başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilecek olan YKS’ye başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Ayrıca adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapabilecekler.



Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2018-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı

yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi: Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM

Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını

bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru

merkezlerinin birinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından

reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

Detaylı bilgiye ÖSYM YKS kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru ücreti belirlendi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Sınavı'na girecek adaylar her oturum için 50'şer lira ödeyecek.

ÖSYM tarafından YKS ücretleri belirlendi. Üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan TYT ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak AYT ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücretinin 50'şer lira olduğu öğrenildi. Belirlenen yeni ücretlere göre TYT ile AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek.

Ayrıca geç başvurular 75 TL ödenecek.

YKS SINAVI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sınavı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 23 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:15'te yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ise 24 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:15'te gerçekleşecek. Yabancı Dil Sınavı ise 24 Haziran 2018 tarihinde 15:45'te yapılacak.



BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

2018-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

YKS’YE KİM BAŞVURABİLECEK?

2018-2019 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2018-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar isteğe bağlıdır. 2018-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

– 2017-2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

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