2 yılda 12 bin milyoner Türkiye’yi terk etti

Servetleri 1 milyon dolar ve üzerinde olanların çıkışı sürüyor. Yeni Dünya Zenginlik Raporu’na göre, geçen yıl 6 bin milyoner daha, ekonomik sorunlar nedeniyle başka ülkelere yerleşti. Son 2 yılda sayı 12 bine ulaştı.

Nuray TARHAN

Afrasiabank tarafından yayınlanan Yeni Dünya Zenginlik Raporu'na göre, son yıllarda Türkiye'yi terkederek başka ülkelere yerleşen milyonerlerin sayısı giderek artıyor. 2015 yılında bin milyoner başka ülkelere yerleşmek amacıyla giderken son 2 yılda bu sayıya 12 bin kişi daha eklendi. Geçen yıl milyoner nüfusunun yüzde 12'si başka ülkelere giden Türkiye, “ülkesini terk eden milyonerler” sıralamasında, büyük ekonomiler arasında birinci oldu. Venezula ise milyonerlerinin yüzde 16'sını kaybederek, küçük hiperenflasyon ekonomisine sahip ülkeler arasında Türkiye'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Böylece milyonerlerin çoğunun terk ettiği İstanbul, servet kaçışının en çok yaşandığı şehirler sıralamasında Jakarta (Endonezya), Lagos (Nijerya), Londra (İngiltere), Moskova (Rusya), Paris (Fransa) ve Sao Paulo (Brezilya) ile birlikte yer aldı. Raporla ilgili olarak New York Times Gazetesi'nde Ruchir Sharma imzasıyla yayınlanan analizde, Türk milyonerlerin ülkeyi terk etme nedenleri, “Ülkede muhaliflere ve medyaya uygulanan baskı ile iş dünyasına karşı tutum, yüksek enflasyon ve TL'deki erime” olarak sıralandı. Servetleri 1 milyon dolar ve üzerinde olan milyonerler, mevduatlarını dolar ve Euro'ya çevirerek Avrupa ülkeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yerleşmeyi tercih ettiler.

100 BİN ZENGİN GÖÇ ETTİ

Rapora göre, dünyada servetleri 1 milyon doların üzerinde olan 15 milyon kişiden 100 bini geçen yıl ülkelerini değiştirdi. Milyonerlerin yer değiştirmesinden en çok kazanç sağlayan ülkeler Avustralya, ABD, Kanada, BAE, Karayipler, İsrail, İsviçre, Yeni Zelanda ve Singapur oldu. Geçen yıl Avustralya'ya 10 bin milyoner göçerken, onu ABD 9 bin, Kanada 5 bin, BAE 5 bin, Karayipler 3 bin, İsrail 2 bin, İsviçre 2 bin, Yeni Zelanda bin, Singapur ise bin milyonerle izledi.

GLOBAL SERVET 321 TRİLYON DOLARA ÇIKACAK

Rapora göre, dünyadaki toplam servet şu anda 215 trilyon dolara ulaşıyor. Bu servet en az 1 milyon dolar ve üzerinde parası olan 15.2 milyon milyoner, 10 milyon dolar ve üzerinde parası olan 584 bin multimilyoner ve 1 milyar dolar ve üzerinde parası olan 2.252 milyarder arasında paylaşılıyor. 2017 yılında ABD, yaklaşık 62.6 trilyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ülkesi olurken, onu 24.8 trilyon dolarla Çin izledi. Japonya, 19.5 trilyon dolarla üçüncü, İngiltere 9.9 trilyon dolarla dördüncü sırada yer aldı. Rapora göre global servet 10 yıl içerisinde yüzde 50 artışla 321 trilyon dolara yükselecek. Asya'daki güçlü büyümenin de körükleyeceği servet dağılımında aslan payını alacak olan ülkeler, gelişen ekonomileri ve eğitimli nüfuslarıyla yatırımcılara güven veren Sri Lanka, Hindistan, Vietnam, Çin ve Mauritius olacak.

PARA DAHA GÜVENLİ LİMANLARA YÖNELDİ

Uluslararası Finans Enstitüsü'ne (IIF) göre, gelişen piyasalardan yerleşik olmayan fon çıkışları, mayıs ayında hızlanarak 12.3 milyar dolara ulaştı.

Kurum tarafından yazılan notta, söz konusu çıkışlarda, bünyesel yerel zorluklar, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerini yenilemesi ve Avrupa'daki siyasi belirsizlik gibi unsurların bileşiminin etkili olduğu kaydedildi.

Nisan ayında gerçekleşen fon çıkışları ise 300 milyon dolar seviyesindeydi. Mayıs ayında gerçekleşen fon çıkışları, 8 milyar dolar ile Asya gelişen piyasalarında yoğunlaştı. Bunu, Afrika ve Ortadoğu takip etti.

GELİŞEN ÜLKELER GÜÇLÜ, TÜRKİYE VE ARJANTİN RİSKLİ