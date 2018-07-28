4 katlı binaya asansör zorunluluğu

Yeni imar yönetmeliğine göre 4 katlı binalarda asansör zorunlu olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Artık 4 ve daha fazla katlı binalarda asansör bulunması zorunlu olacak. 3 katlı binalara da isteğe bağlı biçimde asansör yapılabilecek. 10 kat ve üzerindeki binalarda ise, asansörlerden en az birinin duman sızdırmaz nitelikte ve yangına dayanıklı malzemeden yapılması ve jeneratöre bağlı bulunması zorunluluğu getirildi.

Yeni yönetmeliğe göre, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu oldu. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilecek. Yüksek binalar için zorunlu asansör standardı da şöyle belirlendi.

EN AZ BİR ADET

‘'Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç, 800 metrekareden veya kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca; kat alanı 800 m2’den ve kat adedi 3’ten fazla olan umumi binalarda, uygulama imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda ve zemin kat üzerinde 20'den fazla konut kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden en az biri, herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte ve kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gereklidir''